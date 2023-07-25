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Ўзбекистонлик мерганлар Жаҳон чемпионатида қандай натижа қайд этишди?
Ўзбекистонлик мерганлар Жаҳон чемпионатида қандай натижа қайд этишди?
Ўзбекистонлик спортчилар дунёнинг 600 нафардан зиёд мерганлар иштирок этаётган жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалига сазовор бўлишди.
2023-07-25T10:57+0500
2023-07-25T10:57+0500
спорт
жанубий корея
ўзбекистон
мусобақа
ўқ отиш
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ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпич қўмитаси хабар берди.Айни кунларда Жанубий Кореянинг Чханвон шаҳрида ўқ отиш спорти бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда дунёнинг 45 мамлакатидан 600 нафардан зиёд мерганлар иштирок этмоқда.Яккалик баҳсларида Вениамин Никитин шоҳсупанинг иккинчи поғонасидан жой олган бўлса, Муҳаммад Камалов, Илҳомбек Обиджонов ва Вениамин Никитин жамоавий дастурда кумуш медаллар билан тақдирланишди.Маълумот учун, ўтган йили Мисрда ўтган жаҳон чемпионатида ҳам спортчилар жамоавий дастурда иккинчи ўринни қўлга киритишган. Бу йил мерганлар яккалик дастуридаги медални ҳам терма жамоа ғазнасига қўшиб, ўзлари қайд этган натижани янгилашди.
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ўқ отиш ўзбекистон жанубий корея жаҳон чемпионати вениамин никитин муҳаммад камалов илҳомбек обиджонов
ўқ отиш ўзбекистон жанубий корея жаҳон чемпионати вениамин никитин муҳаммад камалов илҳомбек обиджонов

Ўзбекистонлик мерганлар Жаҳон чемпионатида қандай натижа қайд этишди?

10:57 25.07.2023
© Пресс-служба Национального олимпийского комитетаЎзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2023
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета
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Ўзбекистонлик спортчилар дунёнинг 600 нафардан зиёд мерганлар иштирок этаётган жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалига сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпич қўмитаси хабар берди.
Айни кунларда Жанубий Кореянинг Чханвон шаҳрида ўқ отиш спорти бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда дунёнинг 45 мамлакатидан 600 нафардан зиёд мерганлар иштирок этмоқда.
© Пресс-служба Национального олимпийского комитетаЎзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди
Сборная Узбекистана завоевала две серебряные медали на ЧМ по стрельбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2023
Ўзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета
“Ўзбекистон терма жамоаси 2 та кумуш медалга сазовор бўлди. Ҳар икки медаль ҳам йигитлар ўртасида 50 метрдан тўппончадан отиш дастурида қўлга киритилди”, дейилади хабарда.
© Пресс-служба Национального олимпийского комитетаЎзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди
Сборная Узбекистана завоевала две серебряные медали на ЧМ по стрельбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2023
Ўзбекистон терма жамоаси ўқ отиш бўйича жаҳон чемпионатида 2 та кумуш медалга сазовор бўлди
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета
Яккалик баҳсларида Вениамин Никитин шоҳсупанинг иккинчи поғонасидан жой олган бўлса, Муҳаммад Камалов, Илҳомбек Обиджонов ва Вениамин Никитин жамоавий дастурда кумуш медаллар билан тақдирланишди.
Маълумот учун, ўтган йили Мисрда ўтган жаҳон чемпионатида ҳам спортчилар жамоавий дастурда иккинчи ўринни қўлга киритишган. Бу йил мерганлар яккалик дастуридаги медални ҳам терма жамоа ғазнасига қўшиб, ўзлари қайд этган натижани янгилашди.
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