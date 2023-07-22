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РИА Новости ҳарбий мухбири Махсус ҳарбий операция зонасида вафот этди
РИА Новости ҳарбий мухбири Махсус ҳарбий операция зонасида вафот этди
РИА Новости мухбири Ростислав Журавлев фуқаролик автомобилининг ўққа тутилиши натижасида ҳалок бўлди. 22.07.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-07-22T18:50+0500
2023-07-22T18:50+0500
2023-07-22T18:50+0500
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ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. РИА Новости ҳарбий мухбири Ростислав Журавлев Украинанинг махсус операция зонасида ўққа тутилиши чоғида ҳалок бўлди, деб ёзади РИА Новости.Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Украина Қуролли кучлари журналистлар гуруҳига кассетали ўқлар билан ҳужум қилган. Оммавий ахборот воситаларининг 4 нафар ходими турли даражадаги тан жароҳатлари олди, улар тезда дала тиббиёт муассасаларига етказилди.Бундан ташқари, РИА Новости фотомухбири Константин Михалчевский жароҳат олган.Фожиа Пятихатки қишлоғи яқинида содир бўлган. Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, “РИА Новости” ва “Известия” журналистлари Украина Қуролли кучлари Запороже вилоятидаги аҳоли пунктларини кассетали ўқлардан ўққа тутгани ҳақида материаллар тайёрлаган.
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, журналист, қурол-яроғ
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, журналист, қурол-яроғ
РИА Новости ҳарбий мухбири Махсус ҳарбий операция зонасида вафот этди
РИА Новости мухбири Ростислав Журавлев фуқаролик автомобилининг ўққа тутилиши натижасида ҳалок бўлди.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
РИА Новости ҳарбий мухбири Ростислав Журавлев Украинанинг махсус операция зонасида ўққа тутилиши чоғида ҳалок бўлди, деб ёзади РИА Новости.
“Бугун РИА Новости мухбири Ростислав Журавлев Запороже вилоятининг Василевка шаҳридан Владимировка қишлоғига кетаётган фуқаролик автомобилининг ўққа тутилиши натижасида ҳалок бўлди”, — дейилади хабарда.
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Украина Қуролли кучлари журналистлар гуруҳига кассетали ўқлар билан ҳужум қилган. Оммавий ахборот воситаларининг 4 нафар ходими турли даражадаги тан жароҳатлари олди, улар тезда дала тиббиёт муассасаларига етказилди.
“Эвакуация пайтида РИА Новости ахборот агентлиги журналисти Ростислав Журавлев кассетали ўқ-дориларнинг портлаши натижасида олинган жароҳатлардан вафот этди”, — дейилади агентлик хабарида.
Бундан ташқари, РИА Новости фотомухбири Константин Михалчевский жароҳат олган.
“У касалхонага ётқизилган ва ҳозир Василевкадан Мелитополга олиб кетилмоқда, агар вазият тақазо этса, Қримга даволаниш учун юборилади”, деди яриморол раҳбари маслаҳатчиси Олег Крючков.
Фожиа Пятихатки қишлоғи яқинида содир бўлган. Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, “РИА Новости” ва “Известия” журналистлари Украина Қуролли кучлари Запороже вилоятидаги аҳоли пунктларини кассетали ўқлардан ўққа тутгани ҳақида материаллар тайёрлаган.