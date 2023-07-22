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https://sputniknews.uz/20230722/ozbekiston-dzyudochilar-vengriya-xalqaro-turnir-tarkib-37077121.html
Ўзбекистонлик дзюдочилар Венгриядаги халқаро турнирда иштирок этади — таркиб
Ўзбекистонлик дзюдочилар Венгриядаги халқаро турнирда иштирок этади — таркиб
Ўзбекистон дзюдо федерацияси “Мастерс” туркумига кирувчи мусобақа иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
2023-07-22T18:31+0500
2023-07-22T18:31+0500
спорт
ўзбекистон
венгрия
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Олимпиада йўлида энг йирик очко тақдим қиладиган мусобақада қатнашадиган ўзбекистонлик дзюдочиларнинг таркиби маълум бўлди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида 4-6 август кунлари дзюдо бўйича “Мастерс” туркумига кирувчи мусобақа бўлиб ўтади. Ўзбекистон дзюдо федерацияси унда иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.Таркибда Давлат Бобонов, Музаффарбек Тўрабоев каби жаҳон чемпионлари, Диёра Келдиёрова, Дилшод Баратов, Алишер Юсуповдек ЖЧ совриндорлари ва бошқа спортчиларимиз номини учратиш мумкин.Тўлиқ таркиб қуйидагича:Эркаклар:Аёллар:У ушбу турнир Париж-2024 цикли давомида энг йирик рейтинг очколарини тақдим қиладиган мусобақа ҳисобланади (ҳатто жаҳон чемпионатиникидан ҳам кўп). “Мастерс” сериясига кирувчи турнир йилда 1 маротаба ўтказилиб, унда ҳар бир вазн тоифасида кучли 36 таликка кира олган спортчиларгина иштирок эта олади.Будапештда ўз вазнларида ғалаба қозонган спортчилар жаҳон ва Олимпиада рейтинги учун 1800 очкога эга бўлишади.
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дзюдо дзюдочилар мастерс” туркумига кирувчи мусобақа ўзбекистон дзюдо федерацияси
дзюдо дзюдочилар мастерс” туркумига кирувчи мусобақа ўзбекистон дзюдо федерацияси

Ўзбекистонлик дзюдочилар Венгриядаги халқаро турнирда иштирок этади — таркиб

18:31 22.07.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.07.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Ўзбекистон дзюдо федерацияси “Мастерс” туркумига кирувчи мусобақа иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Олимпиада йўлида энг йирик очко тақдим қиладиган мусобақада қатнашадиган ўзбекистонлик дзюдочиларнинг таркиби маълум бўлди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида 4-6 август кунлари дзюдо бўйича “Мастерс” туркумига кирувчи мусобақа бўлиб ўтади. Ўзбекистон дзюдо федерацияси унда иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
Таркибда Давлат Бобонов, Музаффарбек Тўрабоев каби жаҳон чемпионлари, Диёра Келдиёрова, Дилшод Баратов, Алишер Юсуповдек ЖЧ совриндорлари ва бошқа спортчиларимиз номини учратиш мумкин.
Тўлиқ таркиб қуйидагича:
Эркаклар:
-60 кг: Дилшод Баратов
-60 кг: Достон Рўзиев
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-66 кг: Муҳриддин Тиловов
-73 кг: Шаҳрам Аҳадов
-73 кг: Муроджон Йўлдошев
-73 кг: Обидхон Нўъмонов
-90 кг: Давлат Бобонов
-90 кг: Жаҳонгир Маматраҳимов
-100 кг: Музаффарбек Тўрабоев
-100 кг: Отабек Тўрабоев
+100 кг: Алишер Юсупов
+100 кг: Шоҳруҳ Бахтиёров
Аёллар:
-48 кг: Ҳалима Қурбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Қадамбоева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-70 кг: Шоҳиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Қурбонбоева
У ушбу турнир Париж-2024 цикли давомида энг йирик рейтинг очколарини тақдим қиладиган мусобақа ҳисобланади (ҳатто жаҳон чемпионатиникидан ҳам кўп). “Мастерс” сериясига кирувчи турнир йилда 1 маротаба ўтказилиб, унда ҳар бир вазн тоифасида кучли 36 таликка кира олган спортчиларгина иштирок эта олади.
Будапештда ўз вазнларида ғалаба қозонган спортчилар жаҳон ва Олимпиада рейтинги учун 1800 очкога эга бўлишади.
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