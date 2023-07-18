Шавкат Мирзиёев Жиддага етиб келди — фото
21:28 18.07.2023 (янгиланди: 21:32 18.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прилетел в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жидда шаҳрида 18-19 июль кунлари “Марказий Осиё - Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши” форматидаги биринчи саммити бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Саудия Арабистонига етиб келди.
Жидда шаҳрининг халқаро аэропортида Ўзбекистон президентини Макка минтақаси ҳокими ўринбосари шаҳзода Бадр бин Султон Ол Сауд ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Саммитнинг асосий тадбирлари – “Марказий Осиё – Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши” форматидаги давлат раҳбарлари йиғилиши ҳамда икки томонлама музокаралар эртага, 19 июль куни бўлиб ўтади.
Жидда шаҳрида 18-19 июль кунлари “Марказий Осиё - Кўрфаз араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши” форматидаги биринчи саммити бўлиб ўтади.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Унда Саудия Арабистони Подшоҳлиги, Баҳрайн Подшоҳлиги, Қатар Давлати, Кувайт Давлати, Бирлашган Араб Амирликлари, Ўмон Султонлиги, Қозоғистон Республикаси, Қирғиз Республикаси, Тожикистон Республикаси ва Туркманистон раҳбарлари ҳамда кенгашнинг бош котиби иштирок этиши кўзда тутилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кун тартибига мувофиқ, сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар соҳаларда минтақалараро ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Халқаро ва минтақавий сиёсатнинг долзарб жиҳатлари юзасидан фикр алмашилади.
Саммит доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши режалаштирилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду
© Пресс-служба президента Узбекистана