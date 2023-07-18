https://oz.sputniknews.uz/20230718/qasos-rossiya-qoshinlari-qrim-koprigidagi-terakt-uchun-javob-zarbalarini-berdi-36946956.html
Қасос: Россия қўшинлари Қрим кўпригидаги теракт учун жавоб зарбаларини берди
Қасос: Россия қўшинлари Қрим кўпригидаги теракт учун жавоб зарбаларини берди
Россия қўшинлари экипажсиз қайиқлар ёрдамида Россияга қарши терактлар тайёрланган Одессадаги объектларга зарба берди.
2023-07-18T14:42+0500
2023-07-18T14:42+0500
2023-07-18T14:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия
қрим
владимир путин
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия қўшинлари экипажсиз қайиқлар ёрдамида Россияга қарши терактлар тайёрланган Одессадаги объектларга зарба берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Барча мўлжалланган нишонлар яксон қилинди. Одесса ва Николаевдаги объектларга зарбалард ан сўнг ёнғин ва портлашлар қайд этилди. Николаев ҳудудида Украина Қуролли Кучларини ёқилғи билан таъминлаш инфратузилмаси объектлари йўқ қилинди.Бундан ташқари, Николаев ва Одесса ҳудудида умумий ҳажми қарийб 70 минг тонна бўлган ёқилғи омборлари йўқ қилинди, бу Украина Қуролли Кучларини ёқилғи билан таъминлади.17 июлга ўтар кечаси Украина Қрим кўпригига иккита денгиз дрони билан зарба берди. Икки киши ҳалок бўлди — Белгород вилоятидан эр-хотин, уларнинг 14 ёшли қизи жароҳатлар билан касалхонага ётқизилган. Кўприкнинг автомобил қисми шикастланган, участкада икки томонлама ҳаракат кузгача тикланади.Россия президенти Владимир Путин воқеани Киев режимининг навбатдаги теракти деб атади. Тергов қўмитаси жиноий иш қўзғатди.
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қасос: россия қўшинлари қрим кўпригидаги теракт учун жавоб зарбаларини берди сво
қасос: россия қўшинлари қрим кўпригидаги теракт учун жавоб зарбаларини берди сво
Қасос: Россия қўшинлари Қрим кўпригидаги теракт учун жавоб зарбаларини берди
Россия Қуролли кучлари Қрим кўпригида теракт тайёрланган объектларга зарбалар берди.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия қўшинлари экипажсиз қайиқлар ёрдамида Россияга қарши терактлар тайёрланган Одессадаги объектларга зарба берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Бугун тунда Россия Федерацияси Қуролли Кучлари экипажсиз қайиқлардан фойдаланган ҳолда Россия Федерациясига қарши террорчилик ҳаракатларига тайёргарлик кўрилган объектларга, шунингдек, улар ишлаб чиқарилган жой — Одесса шаҳри яқинидаги кемасозлик заводига юқори аниқликдаги қуроллар билан қасос зарбасини амалга оширди - дейилган баёнотда.
Барча мўлжалланган нишонлар яксон қилинди. Одесса ва Николаевдаги объектларга зарбалард ан сўнг ёнғин ва портлашлар қайд этилди. Николаев ҳудудида Украина Қуролли Кучларини ёқилғи билан таъминлаш инфратузилмаси объектлари йўқ қилинди.
Бундан ташқари, Николаев ва Одесса ҳудудида умумий ҳажми қарийб 70 минг тонна бўлган ёқилғи омборлари йўқ қилинди, бу Украина Қуролли Кучларини ёқилғи билан таъминлади.
17 июлга ўтар кечаси Украина Қрим кўпригига иккита денгиз дрони билан зарба берди. Икки киши ҳалок бўлди — Белгород вилоятидан эр-хотин, уларнинг 14 ёшли қизи жароҳатлар билан касалхонага ётқизилган. Кўприкнинг автомобил қисми шикастланган, участкада икки томонлама ҳаракат кузгача тикланади.
Россия президенти Владимир Путин воқеани Киев режимининг навбатдаги теракти деб атади. Тергов қўмитаси жиноий иш қўзғатди.