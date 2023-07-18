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https://sputniknews.uz/20230718/ozbekiston-olmasining-asosiy-xaridorlari-kim-36959495.html
Ўзбекистон олмасининг асосий харидорлари ким
Ўзбекистон олмасининг асосий харидорлари ким
Ўзбекистон беш ой ичида еттита давлатга 4,4 минг тонна олма экспорт қилган. Ўзбек олмасининг асосий харидори қайси мамлакатлар?
2023-07-18T20:54+0500
2023-07-18T20:54+0500
инфографика
олма
экспорт
статистика агентлиги
иқтисод
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Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон 7 та давлатга қиймати 1,8 млн AҚШ долларига тенг бўлган 4,4 минг тонна олма экспорт қилган.Олма экспорти 2022 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 702 тоннага камайган. 2023 йилнинг 5 ойида Ўзбекистон энг кўп олма экспорт қилган давлатлар: Қозоғистон – 2,5 минг тонна, Россия – 764 тонна, Туркманистон – 649 тонна, Қирғиз Р. – 444 тонна, Тожикистон – 125 тонна.Батафсил Sputnik инфографикасида танишинг.
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ўзбекистон олма экспорт
ўзбекистон олма экспорт

Ўзбекистон олмасининг асосий харидорлари ким

20:54 18.07.2023
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НовостиTelegram
Ўзбекистон беш ой ичида еттита давлатга 4,4 минг тонна олма экспорт қилган. Ўзбек олмасининг асосий харидори қайси мамлакатлар?
Ўзбекистон қиймати 1,8млн $лик олма экспорт қилинган - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон қиймати 1,8млн $лик олма экспорт қилинган - Sputnik Ўзбекистон
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистон 7 та давлатга қиймати 1,8 млн AҚШ долларига тенг бўлган 4,4 минг тонна олма экспорт қилган.
Олма экспорти 2022 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 702 тоннага камайган. 2023 йилнинг 5 ойида Ўзбекистон энг кўп олма экспорт қилган давлатлар: Қозоғистон – 2,5 минг тонна, Россия – 764 тонна, Туркманистон – 649 тонна, Қирғиз Р. – 444 тонна, Тожикистон – 125 тонна.
Батафсил Sputnik инфографикасида танишинг.
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