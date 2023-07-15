Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар кўриниш берди — фото
© Национальная гвардия Республики УзбекистанМиллий гвардия фахрий қоровули
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
Миллий гвардия аёл ҳарбийларнинг инаугурациядан олинган суратларини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар саф тортди. Улар Шавкат Мирзиёевнинг инаугурациясида кўриниш берди.
Миллий гвардиянинг Telegram-каналида аёл ҳарбийларнинг инаугурациядан олинган суратлари эълон қилинди.
© Национальная гвардия Республики УзбекистанМиллий гвардия фахрий қоровули
Миллий гвардия фахрий қоровули
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
Аёл ҳарбийларнинг махсус бош кийими ва либоси (кастюм, шим, юбка, қўлқоп) оқ, поябзал эса қора рангда.
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан