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https://sputniknews.uz/20230715/milliy-gvardiya-faxriy-qorovul-tarkib-ayol-harbiylar-36893447.html
Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар кўриниш берди — фото
Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар кўриниш берди — фото
Миллий гвардия аёл ҳарбийларнинг инаугурациядан олинган суратларини эълон қилди.
2023-07-15T16:04+0500
2023-07-15T16:04+0500
жамият
ўзбекистон
миллий гвардия
аёллар
ҳарбий
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ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар саф тортди. Улар Шавкат Мирзиёевнинг инаугурациясида кўриниш берди.Миллий гвардиянинг Telegram-каналида аёл ҳарбийларнинг инаугурациядан олинган суратлари эълон қилинди. Аёл ҳарбийларнинг махсус бош кийими ва либоси (кастюм, шим, юбка, қўлқоп) оқ, поябзал эса қора рангда.
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миллий гвардия аёл ҳарбийлар инаугурация миллий гвардия фахрий қоровули
миллий гвардия аёл ҳарбийлар инаугурация миллий гвардия фахрий қоровули

Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар кўриниш берди — фото

16:04 15.07.2023
© Национальная гвардия Республики УзбекистанМиллий гвардия фахрий қоровули
Миллий гвардия фахрий қоровули - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2023
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Миллий гвардия аёл ҳарбийларнинг инаугурациядан олинган суратларини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор Миллий гвардия фахрий қоровули таркибида аёл ҳарбийлар саф тортди. Улар Шавкат Мирзиёевнинг инаугурациясида кўриниш берди.
Миллий гвардиянинг Telegram-каналида аёл ҳарбийларнинг инаугурациядан олинган суратлари эълон қилинди.
© Национальная гвардия Республики УзбекистанМиллий гвардия фахрий қоровули
В составе почётного караула Национальной гвардии Узбекистана появились женщины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2023
Миллий гвардия фахрий қоровули
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
Аёл ҳарбийларнинг махсус бош кийими ва либоси (кастюм, шим, юбка, қўлқоп) оқ, поябзал эса қора рангда.
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
В составе почётного караула Национальной гвардии Узбекистана появились женщины - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
В составе почётного караула Национальной гвардии Узбекистана появились женщины - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
В составе почётного караула Национальной гвардии Узбекистана появились женщины - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
В составе почётного караула Национальной гвардии Узбекистана появились женщины - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
3/4
© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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© Национальная гвардия Республики Узбекистан
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