https://sputniknews.uz/20230713/markaziy-bank-xorijiy-valyutalar-kursi-36836072.html
Доллар тушди, рубль эса кўтарилди — Марказий банк
Доллар тушди, рубль эса кўтарилди — Марказий банк
Марказий банк хорижий валюталарнинг 14 июль куни амалда бўладиган қийматини белгилади.
2023-07-13T16:02+0500
2023-07-13T16:02+0500
2023-07-13T16:05+0500
иқтисод
ўзбекистон
валюта
марказий банк
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ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан эртага, 14 июль куни амалда бўладиган қийматини белгилади.Унга кўра, долларнинг расмий курси 10,87 сўм сўмга тушиб, 11 582,14 сўмни ташкил қилди.Евро ҳам сўмга нисбатан мустаҳкамланди. 1 евро 159,44 сўмга ошиб, 12 940,73 сўм этиб белгиланди.Россия рубли эса 0,65 сўмга кўтарилиб, 128,66 сўмни ташкил этди.
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марказий банк валюталар курси хорижий валюталар
марказий банк валюталар курси хорижий валюталар
Доллар тушди, рубль эса кўтарилди — Марказий банк
16:02 13.07.2023 (янгиланди: 16:05 13.07.2023)
Марказий банк хорижий валюталарнинг 14 июль куни амалда бўладиган қийматини белгилади.
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Марказий банк хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан эртага, 14 июль куни амалда бўладиган қийматини белгилади.
Унга кўра, долларнинг расмий курси 10,87 сўм сўмга тушиб, 11 582,14 сўмни ташкил қилди.
Евро ҳам сўмга нисбатан мустаҳкамланди. 1 евро 159,44 сўмга ошиб, 12 940,73 сўм этиб белгиланди.
Россия рубли эса 0,65 сўмга кўтарилиб, 128,66 сўмни ташкил этди.