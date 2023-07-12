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https://sputniknews.uz/20230712/ozbekiston-choy-xarid-36812610.html
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти
Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-май ойларида қиймати қарийб 21,1 млн долларга тенг бўлган 14,7 минг тонна чой импорт қилган.
2023-07-12T19:10+0500
2023-07-12T19:10+0500
инфографика
мултимедиа
ўзбекистон
чой
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Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-май ойларида қиймати қарийб 21,1 млн долларга тенг бўлган 14,7 минг тонна чой импорт қилган.Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти – батафсил Sputnik инфографикасида.
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ўзбекистон чой импорт статистика маълумот
ўзбекистон чой импорт статистика маълумот

Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти

19:10 12.07.2023
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Чой импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 718 тоннага ошган.
Чой импорти, кирилл - Sputnik Ўзбекистон
Чой импорти, кирилл - Sputnik Ўзбекистон
Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-май ойларида қиймати қарийб 21,1 млн долларга тенг бўлган 14,7 минг тонна чой импорт қилган.
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти – батафсил Sputnik инфографикасида.
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