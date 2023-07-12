https://sputniknews.uz/20230712/ozbekiston-choy-xarid-36812610.html
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти
Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-май ойларида қиймати қарийб 21,1 млн долларга тенг бўлган 14,7 минг тонна чой импорт қилган.
2023-07-12T19:10+0500
2023-07-12T19:10+0500
2023-07-12T19:10+0500
инфографика
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ўзбекистон
чой
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Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-май ойларида қиймати қарийб 21,1 млн долларга тенг бўлган 14,7 минг тонна чой импорт қилган.Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти – батафсил Sputnik инфографикасида.
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ўзбекистон чой импорт статистика маълумот
ўзбекистон чой импорт статистика маълумот
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти
Чой импорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 718 тоннага ошган.
Статистика агентлигининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2023 йилнинг январь-май ойларида қиймати қарийб 21,1 млн долларга тенг бўлган 14,7 минг тонна чой импорт қилган.
Ўзбекистон чойни асосан қайси давлатдан харид қиляпти – батафсил Sputnik
инфографикасида.