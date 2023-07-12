https://sputniknews.uz/20230712/kreml-ukraina-g7-kafolatlar-36806732.html
Кремль Украина учун G7 кафолатларини Россия хавфсизлигига суиқасд деб атади
Кремль Украина учун G7 кафолатларини Россия хавфсизлигига суиқасд деб атади
“Катта еттилик”нинг (G7) Украинага хавфсизлик кафолатларини тақдим этиши хато ва хавфли, чунки бу билан “еттилик” мамлакатлари Россия хавфсизлигига суиқасд қилишади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди.
2023-07-12T17:06+0500
2023-07-12T17:06+0500
2023-07-12T17:06+0500
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ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. “Катта еттилик”нинг (G7) Украинага хавфсизлик кафолатларини тақдим этиши хато ва хавфли, чунки бу билан “еттилик” мамлакатлари Россия хавфсизлигига суиқасд қилишади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди.Песковнинг сўзларига кўра, “Катта еттилик”нинг бундай қарори узоқ, ўрта ва ҳатто қисқа муддатли истиқболда салбий оқибатларга олиб келади.Аввалроқ Оқ уй G7 давлатлари Вильюнсдаги НАТО саммити якунида Украина учун хавфсизлик кафолатларини тақдим этишини хабар қилган эди.
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катта еттилик g7 украина хавфсизлик кафолатлари россия дмитрий песков
катта еттилик g7 украина хавфсизлик кафолатлари россия дмитрий песков
Кремль Украина учун G7 кафолатларини Россия хавфсизлигига суиқасд деб атади
Песков “Катта еттилик”нинг бундай қарори узоқ, ўрта ва ҳатто қисқа муддатли истиқболда салбий оқибатларга олиб келишини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. “Катта еттилик”нинг (G7) Украинага хавфсизлик кафолатларини тақдим этиши хато ва хавфли, чунки бу билан “еттилик” мамлакатлари Россия хавфсизлигига суиқасд қилишади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди.
“Украинага қандай бўлса ҳам хавфсизлик кафолатларини тақдим этиб, бу мамлакатлар амалда бўлинмас хавфсизлик халқаро тамойилини назар-писанд қилишмайди. Яъни, Украинага хавфсизлик кафолатларини тақдим этиб, улар Россия Федерацияси хавфсизлигига суиқасд қилишади”, - деди
Кремль вакили.
Песковнинг сўзларига кўра, “Катта еттилик”нинг бундай қарори узоқ, ўрта ва ҳатто қисқа муддатли истиқболда салбий оқибатларга олиб келади.
Аввалроқ Оқ уй G7 давлатлари Вильюнсдаги НАТО саммити якунида Украина учун хавфсизлик кафолатларини тақдим этишини хабар қилган эди.