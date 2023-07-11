https://sputniknews.uz/20230711/toliq-rossiyada-ishlab-chiqilgan-innopromda-yangi-elektropoed-36777450.html

Тўлиқ Россияда ишлаб чиқилган: "Иннопром"да янги электропоезд тақдим этилди — видео

Тўлиқ Россияда ишлаб чиқилган: "Иннопром"да янги электропоезд тақдим этилди — видео

Екатеринбургда 10 июль куни "Иннопром - 2023" халқаро саноат форуми очилди.

2023-07-11T15:55+0500

2023-07-11T15:55+0500

2023-07-11T16:34+0500

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иннопром халқаро саноат кўргазмаси

тезюрар поезд

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ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Екатеринбургда бўлиб ўтаётган "Иннопром-2023" халқаро саноат кўргазмасида тўлиқ Россияда ишлаб чиқилган "Ласточка" электропоезди тақдим этилди. Россия темир йўллари (РЖД) аллақачон 22 та шундай поездга буюртма берган. Компания уларни жорий йилнинг 4-чорагида Уралскда ишга туширишни режалаштирмоқда.Эслатиб ўтамиз, Екатеринбург шаҳрида 10 июль куни "Иннопром - 2023" халқаро саноат форуми очилди. Бу йил 700 га яқин компания, Россия-Хитой кўргазма зонасида яна 400 тага яқин компания тақдим этилган. Иштирокчиларнинг деярли 30 фоизи ўз ютуқларини биринчи марта намойиш қилмоқда.Ташкилотчиларнинг прогнозларига кўра, "Иннопром"да бутун Россиядан 35 дан ортиқ халқаро делегациялар ва 25 та минтақавий делегациялар иштирок этади. Тадбиркорлар учун савдо вакиллари учун платформа ташкил этилган."Иннопром"нинг биринчи кунида кўргазмага Беларусь, Россия ва Қозоғистон бош вазирлари Роман Головченко, Михаил Мишустин ва Алихон Смаиловлар ташриф буюришди."Иннопром" 10 дан 13 июлгача Екатеринбург-Экспо марказида бўлиб ўтади.

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Видео РИА Новости. Полностью российскую электричку "Ласточка" представили на выставке "Иннопром"

Полностью российскую электричку "Ласточка" представили на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Она создана на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". РЖД уже заказали 22 таких поезда. Компания планирует запустить их на Урале в 4-м квартале этого года.

2023-07-11T15:55+0500

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