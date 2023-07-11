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https://sputniknews.uz/20230711/ozbekistonlik-oquvchilar-xalqaro-olimpiada-medal-36768943.html
Ўзбекистонлик ўқувчилар Халқаро олимпиадада 3 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистонлик ўқувчилар Халқаро олимпиадада 3 та медаль қўлга киритди
Олимпиада БААнинг Ал-Айн шаҳрида бўлиб ўтиб, унда 80 мамлакатдан жами 310 нафар ўқувчи иштирок этди.
2023-07-11T10:14+0500
2023-07-11T10:14+0500
жамият
ўзбекистон
баа
таълим
олимпиада
ўқувчилар
бронза медал
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ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Жорий йилнинг 3-11 июль кунлари Бирлашган Араб Амирлигида бўлиб ўтган Халқаро Биология олимпиадаси (IBO-2023) да Ўзбекистон терма жамоаси 3 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги хабар берди.Ғолибликни қўлга киритган Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари:Маълумот учун, мазкур олимпиада БААнинг Ал-Айн шаҳрида бўлиб ўтиб, унда 80 мамлакатдан жами 310 нафар ўқувчи иштирок этди.
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ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро олимпиада медаль
ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро олимпиада медаль

Ўзбекистонлик ўқувчилар Халқаро олимпиадада 3 та медаль қўлга киритди

10:14 11.07.2023
© Министерство дошкольного и школьного образованияЎзбекистонлик ўқувчилар Халқаро олимпиадада 3 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистонлик ўқувчилар Халқаро олимпиадада 3 та медаль қўлга киритди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
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Олимпиада БААнинг Ал-Айн шаҳрида бўлиб ўтиб, унда 80 мамлакатдан жами 310 нафар ўқувчи иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Жорий йилнинг 3-11 июль кунлари Бирлашган Араб Амирлигида бўлиб ўтган Халқаро Биология олимпиадаси (IBO-2023) да Ўзбекистон терма жамоаси 3 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги хабар берди.
© Министерство дошкольного и школьного образованияШкольники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на олимпиаде по биологии
Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на олимпиаде по биологии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2023
Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на олимпиаде по биологии
© Министерство дошкольного и школьного образования
Ғолибликни қўлга киритган Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари:
Беҳруз Турсунов - Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, 274-мактабнинг 11-синф ўқувчиси;
Ғолибжон Шарифов - Бухоро вилояти, Когон тумани, 3-мактабнинг 10-синф ўқувчиси;
Муҳаммадиброҳим Эгамбердиев - Тошкент педиатрия тиббиёт институти академик лицейининг 2-курс ўқувчиси.
© Министерство дошкольного и школьного образованияШкольники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на олимпиаде по биологии
Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на олимпиаде по биологии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2023
Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на олимпиаде по биологии
© Министерство дошкольного и школьного образования
Маълумот учун, мазкур олимпиада БААнинг Ал-Айн шаҳрида бўлиб ўтиб, унда 80 мамлакатдан жами 310 нафар ўқувчи иштирок этди.
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