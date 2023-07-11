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Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар ЖЧда навбатдаги медалларни қўлга киритишди
Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар ЖЧда навбатдаги медалларни қўлга киритишди
Францияда ўтаётган пара енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг кундузги дастурида 3 нафар ўзбекистонлик совриндорга айланди.
2023-07-11T09:31+0500
2023-07-11T09:31+0500
спорт
франция
енгил атлетика
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар Жаҳон Чемпионатида навбатдаги медалларни қўлга киритишди. Бу ҳақда Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги хабар берди.Францияда ўтаётган пара енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг кундузги дастурида 3 нафар ўзбекистонлик совриндорга айланди.Жумладан, аёллар ўртасида F 13 классида найза улоқтириш дастурида Нозимахон Қаюмова ҳамда F 57 классида диск улоқтириш дастурида Моҳигул Ҳамдамова кумуш медалга эга чиқди.Эркаклар ўртасида Ф12 классида ядро улоқтириш дастурида Элбек Султонов бронза медалини қўлга киритди.Ушбу спортчилар ҳам жаҳон чемпионатида қайд этган муваффақиятлари туфайли Париж-2024 ёзги Паралимпия ўйинларига тўғридан-тўғри лицензияни қўлга киритди.Эслатиб ўтамиз, кеча ўзбекистонлик спортчи Асила Мирзаёрова олтин медални қўлга киритганди. Шунингдек, аёллар ўртасида F41 классида ядро улоқтириш баҳсларида иштирок этган ўзбекистонлик спортчи Кубаро Ҳакимова 9 метр 83 см натижа билан кумуш медални қўлга киритди.
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франция пара енгил атлетика ўзбекистон жаҳон чемпионати
франция пара енгил атлетика ўзбекистон жаҳон чемпионати

Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар ЖЧда навбатдаги медалларни қўлга киритишди

09:31 11.07.2023
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанПаралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
Паралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2023
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Францияда ўтаётган пара енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг кундузги дастурида 3 нафар ўзбекистонлик совриндорга айланди.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар Жаҳон Чемпионатида навбатдаги медалларни қўлга киритишди. Бу ҳақда Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги хабар берди.
Францияда ўтаётган пара енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг кундузги дастурида 3 нафар ўзбекистонлик совриндорга айланди.
Жумладан, аёллар ўртасида F 13 классида найза улоқтириш дастурида Нозимахон Қаюмова ҳамда F 57 классида диск улоқтириш дастурида Моҳигул Ҳамдамова кумуш медалга эга чиқди.
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанПаралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
Параолимпийцы выиграли еще 3 медали и 3 лицензии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2023
Паралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Эркаклар ўртасида Ф12 классида ядро улоқтириш дастурида Элбек Султонов бронза медалини қўлга киритди.
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанПаралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
Параолимпийцы выиграли еще 3 медали и 3 лицензии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.07.2023
Паралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Ушбу спортчилар ҳам жаҳон чемпионатида қайд этган муваффақиятлари туфайли Париж-2024 ёзги Паралимпия ўйинларига тўғридан-тўғри лицензияни қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, кеча ўзбекистонлик спортчи Асила Мирзаёрова олтин медални қўлга киритганди. Шунингдек, аёллар ўртасида F41 классида ядро улоқтириш баҳсларида иштирок этган ўзбекистонлик спортчи Кубаро Ҳакимова 9 метр 83 см натижа билан кумуш медални қўлга киритди.
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