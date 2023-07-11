Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар ЖЧда навбатдаги медалларни қўлга киритишди
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанПаралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Францияда ўтаётган пара енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг кундузги дастурида 3 нафар ўзбекистонлик совриндорга айланди.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачилар Жаҳон Чемпионатида навбатдаги медалларни қўлга киритишди. Бу ҳақда Ёшлар сиёсати ва спорт вазирлиги хабар берди.
Францияда ўтаётган пара енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатининг кундузги дастурида 3 нафар ўзбекистонлик совриндорга айланди.
Жумладан, аёллар ўртасида F 13 классида найза улоқтириш дастурида Нозимахон Қаюмова ҳамда F 57 классида диск улоқтириш дастурида Моҳигул Ҳамдамова кумуш медалга эга чиқди.
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанПаралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
Паралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Эркаклар ўртасида Ф12 классида ядро улоқтириш дастурида Элбек Султонов бронза медалини қўлга киритди.
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанПаралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
Паралимпиячилар яна 3 та медаль ва 3 та лицензияни қўлга киритишди
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Ушбу спортчилар ҳам жаҳон чемпионатида қайд этган муваффақиятлари туфайли Париж-2024 ёзги Паралимпия ўйинларига тўғридан-тўғри лицензияни қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, кеча ўзбекистонлик спортчи Асила Мирзаёрова олтин медални қўлга киритганди. Шунингдек, аёллар ўртасида F41 классида ядро улоқтириш баҳсларида иштирок этган ўзбекистонлик спортчи Кубаро Ҳакимова 9 метр 83 см натижа билан кумуш медални қўлга киритди.