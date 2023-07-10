https://sputniknews.uz/20230710/ovoz-berish-jarayoni-shikoyat-oliy-sud-raisi-orinbosari-36739046.html
Овоз бериш жараёни бўйича ҳеч қандай шикоят келиб тушмади — Олий суд раиси ўринбосари
Овоз бериш жараёни бўйича ҳеч қандай шикоят келиб тушмади — Олий суд раиси ўринбосари
Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови миллий қонунчиликка мувофиқ ўтди, деди мамлакат Олий суди раиси ўринбосари Халилилло Тўрахўжаев.
2023-07-10T10:35+0500
2023-07-10T10:35+0500
2023-07-10T11:06+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови миллий қонунчиликка мувофиқ ўтди, овоз беришни ташкил этиш ва овоз бериш жараёни билан боғлиқ ҳеч қандай шикоят келиб тушмади. Бу ҳақда мамлакат Олий суди раиси ўринбосари Халилилло Тўрахўжаев маълум қилди.Эслатиб ўтамиз, кеча, 9 июль куни Ўзбекистонда президент сайлови бўлиб ўтди.
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овоз бериш жараёни шикоят олий суд раиси ўринбосари ўзбекистон президенти сайлови сайлов 2023
овоз бериш жараёни шикоят олий суд раиси ўринбосари ўзбекистон президенти сайлови сайлов 2023
Овоз бериш жараёни бўйича ҳеч қандай шикоят келиб тушмади — Олий суд раиси ўринбосари
10:35 10.07.2023 (янгиланди: 11:06 10.07.2023)
Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови миллий қонунчиликка мувофиқ ўтди, деди мамлакат Олий суди раиси ўринбосари Халилилло Тўрахўжаев.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови миллий қонунчиликка мувофиқ ўтди, овоз беришни ташкил этиш ва овоз бериш жараёни билан боғлиқ ҳеч қандай шикоят келиб тушмади. Бу ҳақда мамлакат Олий суди раиси ўринбосари Халилилло Тўрахўжаев маълум қилди.
“Ўзбекистон президенти сайлови миллий қонунчиликка мувофиқ бўлиб ўтди. Овоз беришни ташкил этиш ва ўтказиш жараёни билан боғлиқ шикоят Олий судга келиб тушмади”, — деди Тўрахўжаев.
Эслатиб ўтамиз, кеча, 9 июль куни Ўзбекистонда президент сайлови бўлиб ўтди.