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Ўзбекистон президенти сайлови қандай ўтди — матнли трансляция
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230710/markaziy-saylov-komissiyasida-bugun-5-ta-matbuot-anjumani-otkaziladi-36734848.html
Бугун президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
Бугун президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
Президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
2023-07-10T09:12+0500
2023-07-10T09:23+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
марказий сайлов комиссияси
ўзбекистонда президент сайлови
сайловлар
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси 10 июль куни Ўзбекистон Республикаси президенти сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича матбуот тадбирларини ўтказиш графигини эълон қилди.Тадбирлар Алишер Навоий кўчаси, 1-уй Симпозиумлар саройида ташкил этилган Марказий сайлов комиссиясининг Матбуот марказида ўтказилади.Матбуот тадбирларда Марказий сайлов комиссияси томонидан аккредитациядан ўтказилган оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этишлари мумкин.
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президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади

Бугун президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади

09:12 10.07.2023 (янгиланди: 09:23 10.07.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловОкружные избирательные комиссии приступили к подсчету голосов
Окружные избирательные комиссии приступили к подсчету голосов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Марказий сайлов комиссиясида бугун 5 та матбуот анжумани ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси 10 июль куни Ўзбекистон Республикаси президенти сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича матбуот тадбирларини ўтказиш графигини эълон қилди.

вақти

тадбир тури

спикер

10:00 — 10:10

Брифинг

Олий суд вакили

10:30 — 10:40

Брифинг

Бош прокуратура вакили

11:00 — 11:30

Матбуот анжумани

МСК раиси

11:30 — 14:00

Матбуот анжумани

Хорижий ва халқаро кузатувчилар миссиялари вакиллари

18:00 — 18:30

Брифинг

Ўзбекистон ногиронлар жамияти, "Демократия ва инсон ҳуқуқлари институти" ННТ, Ўзбекистон волонтерлар ассоциация вакиллари

Тадбирлар Алишер Навоий кўчаси, 1-уй Симпозиумлар саройида ташкил этилган Марказий сайлов комиссиясининг Матбуот марказида ўтказилади.
Матбуот тадбирларда Марказий сайлов комиссияси томонидан аккредитациядан ўтказилган оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этишлари мумкин.
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