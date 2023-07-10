https://oz.sputniknews.uz/20230710/markaziy-saylov-komissiyasida-bugun-5-ta-matbuot-anjumani-otkaziladi-36734848.html
Бугун президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
Бугун президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
Президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
2023-07-10T09:12+0500
2023-07-10T09:12+0500
2023-07-10T09:23+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
марказий сайлов комиссияси
ўзбекистонда президент сайлови
сайловлар
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси 10 июль куни Ўзбекистон Республикаси президенти сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича матбуот тадбирларини ўтказиш графигини эълон қилди.Тадбирлар Алишер Навоий кўчаси, 1-уй Симпозиумлар саройида ташкил этилган Марказий сайлов комиссиясининг Матбуот марказида ўтказилади.Матбуот тадбирларда Марказий сайлов комиссияси томонидан аккредитациядан ўтказилган оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этишлари мумкин.
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президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
Бугун президент сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича 5 та матбуот тадбири ўтказилади
09:12 10.07.2023 (янгиланди: 09:23 10.07.2023)
Марказий сайлов комиссиясида бугун 5 та матбуот анжумани ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси 10 июль куни Ўзбекистон Республикаси президенти сайловини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича матбуот тадбирларини ўтказиш графигини эълон қилди.
вақти
тадбир тури
спикер
10:00 — 10:10
Брифинг
Олий суд вакили
10:30 — 10:40
Брифинг
Бош прокуратура вакили
11:00 — 11:30
Матбуот анжумани
МСК раиси
11:30 — 14:00
Матбуот анжумани
Хорижий ва халқаро кузатувчилар миссиялари вакиллари
18:00 — 18:30
Брифинг
Ўзбекистон ногиронлар жамияти, "Демократия ва инсон ҳуқуқлари институти" ННТ, Ўзбекистон волонтерлар ассоциация вакиллари
Тадбирлар Алишер Навоий кўчаси, 1-уй Симпозиумлар саройида ташкил этилган Марказий сайлов комиссиясининг Матбуот марказида ўтказилади.
Матбуот тадбирларда Марказий сайлов комиссияси томонидан аккредитациядан ўтказилган оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этишлари мумкин.