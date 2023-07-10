https://sputniknews.uz/20230710/badiiy-gimnastikachilar-jahon-chempionati-36757138.html
Ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар илк бор жаҳон чемпионатида совриндор бўлди
Ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар илк бор жаҳон чемпионатида совриндор бўлди
7-9 июль кунлари Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида бадиий гимнастика бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Қизиқарли беллашувлар якунида Анастасия Саранцева ҳалқа, Мишель Нестерова тасмадаги машқларда шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди.
2023-07-10T17:45+0500
2023-07-10T17:45+0500
2023-07-10T17:50+0500
спорт
ўзбекистон гимнастика федерацияси
гимнастика
руминия
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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 7-9 июль кунлари Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида бадиий гимнастика бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Унда иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси 2 та бронза медалини қўлга киритди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Қизиқарли беллашувлар якунида Анастасия Саранцева ҳалқа, Мишель Нестерова тасмадаги машқларда шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди.Жаҳон чемпионатида 59 та мамлакатдан бўлган 379 нафар гимнастикачи яккалик ва 37 та жамоа гуруҳ машқларида иштирок этган.
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ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар жаҳон чемпионати анастасия саранцева мишель нестерова бронза
ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар жаҳон чемпионати анастасия саранцева мишель нестерова бронза
Ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар илк бор жаҳон чемпионатида совриндор бўлди
17:45 10.07.2023 (янгиланди: 17:50 10.07.2023)
Руминиядаги бадиий гимнастика бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати Анастасия Саранцева ва Мишель Нестерова “бронзага” эга чиқди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik.
7-9 июль кунлари Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида бадиий гимнастика бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Унда иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси 2 та бронза медалини қўлга киритди, деб хабар берди
Миллий олимпия қўмитаси.
Қизиқарли беллашувлар якунида Анастасия Саранцева ҳалқа, Мишель Нестерова тасмадаги машқларда шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди.
“Қайд этиш жоиз, бу бадиий гимнастика бўйича жаҳон чемпионатлари тарихида ўзбекистонлик спортчиларнинг биринчи совриндорлар қаторидан жой олиши бўлди”, - дейилган хабарда.
Жаҳон чемпионатида 59 та мамлакатдан бўлган 379 нафар гимнастикачи яккалик ва 37 та жамоа гуруҳ машқларида иштирок этган.