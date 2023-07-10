https://sputniknews.uz/20230710/badiiy-gimnastikachilar-jahon-chempionati-36757138.html

Ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар илк бор жаҳон чемпионатида совриндор бўлди

Ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар илк бор жаҳон чемпионатида совриндор бўлди

7-9 июль кунлари Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида бадиий гимнастика бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Қизиқарли беллашувлар якунида Анастасия Саранцева ҳалқа, Мишель Нестерова тасмадаги машқларда шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди.

2023-07-10T17:45+0500

2023-07-10T17:45+0500

2023-07-10T17:50+0500

спорт

ўзбекистон гимнастика федерацияси

гимнастика

руминия

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ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. 7-9 июль кунлари Руминиянинг Клуж-Напока шаҳрида бадиий гимнастика бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Унда иштирок этган Ўзбекистон терма жамоаси 2 та бронза медалини қўлга киритди, деб хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Қизиқарли беллашувлар якунида Анастасия Саранцева ҳалқа, Мишель Нестерова тасмадаги машқларда шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди.Жаҳон чемпионатида 59 та мамлакатдан бўлган 379 нафар гимнастикачи яккалик ва 37 та жамоа гуруҳ машқларида иштирок этган.

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ўзбекистонлик бадиий гимнастикачилар жаҳон чемпионати анастасия саранцева мишель нестерова бронза