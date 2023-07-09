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Ўзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230709/uyida-ovoz-berish-qanday-otmoqda-36725513.html
Уйида овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Уйида овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Сайлов участкасида овоз бера олмайдиган фуқаролар учун уйида овоз бериш жараёни қандай ташкил қилингани ҳақида видеолавҳамизда томоша қилинг.
2023-07-09T19:35+0500
2023-07-09T19:35+0500
видео
сайлов участкаси
сайлов кодекси
ўзбекистонда президент сайлови
марказий сайлов комиссияси
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бугун Ўзбекистонда муддатидан олдин президент сайловлари бўлиб ўтмоқда. Сайловга келиш имкони бўлмаган фуқаролар алоҳида рўйхатга олинган. 512-сайлов участкасида жами 2134 нафар фуқаро рўйхатга олинган бўлса улардан 35 нафари махсус рўйхатга киритилган. Булар соғлиғи сабабли сайлов участкасида овоз бера олмайдиган фуқаролар. Бундай фуқаролар учун ҳар бир участкада кўчма сайлов қутиси мавжуд. Сайлов комиссияси аъзолари ушбу қутилар билан сайловчиларнинг уйларига боради ва уларнинг бюллетенларини олиб келади.Сайлов қутилари овоз бериш тугагач, овозларни санаб чиқиш учун очилади
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сайлов участкаси овоз бериш
сайлов участкаси овоз бериш

Уйида овоз бериш қандай ўтмоқда — видео

19:35 09.07.2023
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Соғлиғи сабабли сайлов участкасида овоз бера олмайдиган фуқаролар учун уйида овоз бериш жараёни қандай ташкил қилингани ҳақида видеолавҳамизда томоша қилинг.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бугун Ўзбекистонда муддатидан олдин президент сайловлари бўлиб ўтмоқда.
Сайловга келиш имкони бўлмаган фуқаролар алоҳида рўйхатга олинган. 512-сайлов участкасида жами 2134 нафар фуқаро рўйхатга олинган бўлса улардан 35 нафари махсус рўйхатга киритилган.
Булар соғлиғи сабабли сайлов участкасида овоз бера олмайдиган фуқаролар. Бундай фуқаролар учун ҳар бир участкада кўчма сайлов қутиси мавжуд. Сайлов комиссияси аъзолари ушбу қутилар билан сайловчиларнинг уйларига боради ва уларнинг бюллетенларини олиб келади.
Сайлов қутилари овоз бериш тугагач, овозларни санаб чиқиш учун очилади
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik ЎзбекистонЎзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция08:32
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