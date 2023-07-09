https://sputniknews.uz/20230709/moskvada-ovoz-berish-qanday-otmoqda-36722559.html

Москвада овоз бериш қандай ўтмоқда — видео

Москвада овоз бериш қандай ўтмоқда — видео

Ўзбекистон президенти сайловида овоз бериш учун 39та хорижий мамлакатларда 56та сайлов участкаси очилган.

2023-07-09T18:30+0500

2023-07-09T18:30+0500

2023-07-09T18:50+0500

москва

жамият

сайлов участкаси

ўзбекистонда президент сайлови

видео

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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Москвада яшаётган фуқаролар овоз бериш учун Ўзбекистон элчихонасига келишди. Эрта тонгдан бу ерда жуда кўп одам тўпланди. Sputnik мухбири хабарига асосан. Элчининг сўзларига кўра, бош консулликларда, Россиянинг яна 6 та ҳудудида сайлов участкалари ташкил қилинган. 28 июндан 5 июлга қадар муддатидан аввал овоз бериш бўлиб ўтди. Унда кўчма сайлов қутилари орқали ҳам фаол овоз берилган. Бугун, 9 июль куни, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон бўйлаб жами 10 784 та, 39 та хорижий мамлакатда эса 56 та сайлов участкалари ташкил этилган. Овоз бериш маҳаллий вақт билан соат 8:00 да бошланди.

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