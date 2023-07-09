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Ўзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция
https://sputniknews.uz/20230709/moskvada-ovoz-berish-qanday-otmoqda-36722559.html
Москвада овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Москвада овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Ўзбекистон президенти сайловида овоз бериш учун 39та хорижий мамлакатларда 56та сайлов участкаси очилган.
2023-07-09T18:30+0500
2023-07-09T18:50+0500
москва
жамият
сайлов участкаси
ўзбекистонда президент сайлови
видео
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Москвада яшаётган фуқаролар овоз бериш учун Ўзбекистон элчихонасига келишди. Эрта тонгдан бу ерда жуда кўп одам тўпланди. Sputnik мухбири хабарига асосан. Элчининг сўзларига кўра, бош консулликларда, Россиянинг яна 6 та ҳудудида сайлов участкалари ташкил қилинган. 28 июндан 5 июлга қадар муддатидан аввал овоз бериш бўлиб ўтди. Унда кўчма сайлов қутилари орқали ҳам фаол овоз берилган. Бугун, 9 июль куни, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон бўйлаб жами 10 784 та, 39 та хорижий мамлакатда эса 56 та сайлов участкалари ташкил этилган. Овоз бериш маҳаллий вақт билан соат 8:00 да бошланди.
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ўзбекистон президент сайлови сайлов 2023 овоз бериш сайлов участкаси президент
ўзбекистон президент сайлови сайлов 2023 овоз бериш сайлов участкаси президент

Москвада овоз бериш қандай ўтмоқда — видео

18:30 09.07.2023 (янгиланди: 18:50 09.07.2023)
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Ўзбекистон президенти сайловида овоз бериш учун 39 та хорижий мамлакатда 56 та сайлов участкаси очилган.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Москвада яшаётган фуқаролар овоз бериш учун Ўзбекистон элчихонасига келишди. Эрта тонгдан бу ерда жуда кўп одам тўпланди. Sputnik мухбири хабарига асосан.
“Эрта тонгдан мамлакатимиз учун муҳим бўлган сиёсий жараёнда қатнашишга қарор қилган фуқароларимизнинг фаоллиги кузатилмоқда. Улар ўзлари тўғри деб билган номзодга овоз беришмоқда", - дейди Ўзбекистоннинг Россиядаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Ботиржон Асадов.
Элчининг сўзларига кўра, бош консулликларда, Россиянинг яна 6 та ҳудудида сайлов участкалари ташкил қилинган. 28 июндан 5 июлга қадар муддатидан аввал овоз бериш бўлиб ўтди. Унда кўчма сайлов қутилари орқали ҳам фаол овоз берилган.
Бугун, 9 июль куни, муддатидан илгари Ўзбекистон президенти сайлови бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон бўйлаб жами 10 784 та, 39 та хорижий мамлакатда эса 56 та сайлов участкалари ташкил этилган. Овоз бериш маҳаллий вақт билан соат 8:00 да бошланди.
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik ЎзбекистонЎзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция08:32
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