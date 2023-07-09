https://sputniknews.uz/20230709/ijtimoiy-tarmoqlar-mashhur-bolgan-saylovchilar-36732642.html
Ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган сайловчилар — видео
Ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган сайловчилар — видео
Сайлов участкасига кимдир 85 ёшли қизи билан, яна кимдир 60 нафар оила аъзоси билан келди.
2023-07-09T21:28+0500
2023-07-09T21:28+0500
2023-07-09T21:28+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
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ўзбекистонда президент сайлови
сайлов участкаси
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бугун Ўзбекистондаги сайлов участкаларида 18 ёшдан 128 ёшгача бўлган фуқароларни учратиш мумкин бўлди. Sputnik сайловда қатнашган ўзига хос овоз берувчиларни бир видеога жамлади.Эслатиб ўтамиз, сайлов қонунчилигига кўра, Ўзбекистондаги сайлов участкаларида овоз бериш жараёни соат 20:00 да якунланди. Сайловда овоз бериш учун Ўзбекистон бўйича жами 10784 та сайлов участкаси ташкил этилди. Участкалар очилганидан бери соат 17:00 ҳолатига жами 13 459 677 нафар овоз берувчи иштирок этди.
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ўзбекистон президент сайлови сайлов 2023
ўзбекистон президент сайлови сайлов 2023
Ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган сайловчилар — видео
Сайлов участкасига кимдир 85 ёшли қизи билан, яна кимдир 60 нафар оила аъзоси билан келди.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бугун Ўзбекистондаги сайлов участкаларида 18 ёшдан 128 ёшгача бўлган фуқароларни учратиш мумкин бўлди. Sputnik сайловда қатнашган ўзига хос овоз берувчиларни бир видеога жамлади.
Эслатиб ўтамиз, сайлов қонунчилигига кўра, Ўзбекистондаги сайлов участкаларида овоз бериш жараёни соат 20:00 да якунланди.
Сайловда овоз бериш учун Ўзбекистон бўйича жами 10784 та сайлов участкаси ташкил этилди. Участкалар очилганидан бери соат 17:00 ҳолатига жами 13 459 677 нафар овоз берувчи иштирок этди.