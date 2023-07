https://sputniknews.uz/20230709/aqsh-moliya-vaziri-xitoy-xato-36717571.html

АҚШ молия вазири Хитойда “кечирилмас хато”га йўл қўйди

АҚШ молия вазири Жанет Йеллен Хитой бош вазири ўринбосари Хэ Лифэн билан учрашувда дипломатик одоб-ахлоқ қоидаларини бузгани учун АҚШда қаттиқ танқид қилинди.

ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. АҚШ молия вазири Жанет Йеллен Хитой бош вазири ўринбосари Хэ Лифэн билан учрашувда дипломатик одоб-ахлоқ қоидаларини бузгани учун АҚШда қаттиқ танқид қилинди. Бу ҳақда "The New York Post" хабар берди.Хусусан, Йеллен хитойлик амалдор билан қўл бериб кўришганда жуда фаол ва тез-тез таъзим қилди. "New York Post" мутахассислари Хэ Лифэн Йелленнинг ҳаракатларига жавоб қайтармаганига эътибор қаратдилар ва бу “ҳодисани” Америка заифлиги белгиси деб ҳисоблашди.Нью-Йорк университетининг фахрий профессори ва Хитой ҳуқуқи бўйича мутахассис Жером А. Коэн ҳам таъзим қилиш протокол нормаларига тўғри келмаслигини таъкидлади.Бундан ташқари, 76 ёшли Йеллен Хэ Лифэн исмини айтаётганида хатога йўл қўйиб, уни “Бош вазир ўринбосари Ху” деб атади.Йеллен 6-9 июль кунлари Хитойда ташриф билан бўлди. Унинг айтишича, мазкур сафар америкаликлар миллий хавфсизлик чораларини кўришида тушунмовчиликларга йўл қўймаслик учун Вашингтон ва Пекин ўртасидаги алоқаларни яхшилаш имкониятидир.

