https://sputniknews.uz/20230707/saylov-kuni-toshkent-metro-ish-tartib-36634644.html
Сайлов куни Тошкент метроси қандай ишлайди?
Сайлов куни Тошкент метроси қандай ишлайди?
Якшанба куни Тошкент метросида поездлар ҳаракати иш кунлари учун тасдиқланган доимий жадвал асосида ташкил этилади.
2023-07-07T15:03+0500
2023-07-07T15:03+0500
2023-07-07T15:03+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
метро
ўзбекистонда президент сайлови
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ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Тошкент метроси 9 июль куни доимий жадвал асосида ишлайди, дея хабар берди "Toshkent metropoliteni".Якшанба, 9 июль куни Ўзбекистонда президент сайлови бўлиб ўтади. Шу куни Тошкент метросида поездлар ҳаракати иш кунлари учун тасдиқланган доимий жадвал асосида ташкил этилади.Маълумот учун, Ўзбекистон бўйлаб сайлов участкалари соат 8.00 дан 20.00 гача очиқ бўлади. Президент сайловида республика бўйича жами 14 та сайлов округи ташкил этилиб, уларга 10784 та сайлов участкаси бириктирилган.
https://sputniknews.uz/20230622/ozbekiston-muddatidan-ilgari-prezident-saylovi-36205726.html
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тошкент метро президент сайлови поездлар ҳаракати
тошкент метро президент сайлови поездлар ҳаракати
Сайлов куни Тошкент метроси қандай ишлайди?
Якшанба куни Тошкент метросида поездлар ҳаракати иш кунлари учун тасдиқланган доимий жадвал асосида ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Тошкент метроси 9 июль куни доимий жадвал асосида ишлайди, дея хабар берди "Toshkent metropoliteni".
Якшанба, 9 июль куни Ўзбекистонда президент сайлови бўлиб ўтади. Шу куни Тошкент метросида поездлар ҳаракати иш кунлари учун тасдиқланган доимий жадвал асосида ташкил этилади.
Маълумот учун, Ўзбекистон бўйлаб сайлов участкалари соат 8.00 дан 20.00 гача очиқ бўлади. Президент сайловида республика бўйича жами 14 та сайлов округи ташкил этилиб, уларга 10784 та сайлов участкаси бириктирилган.