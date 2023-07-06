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https://sputniknews.uz/20230706/lukashenko-rossiya-36608424.html
Лукашенко: Россия - сайёра келажаги
Лукашенко: Россия - сайёра келажаги
Беларусь президенти Александр Лукашенко Россияни сайёра келажаги деб атади. Шунингдек, Лукашенко Россия “ўзини янада фаолроқ кўрсатиши керак”лигини таъкидлади.
2023-07-06T18:03+0500
2023-07-06T18:03+0500
дунёда
беларусь
александр лукашенко
россия
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ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко Россияни сайёра келажаги деб атади.Беларусь раҳбарининг сўзларига қараганда, Россияда қатор соҳаларда илғор технологиялар мавжуд.Шунингдек, Лукашенко Россия “ўзини янада фаолроқ кўрсатиши керак”лигини таъкидлади. “Москва постсовет ҳудудида бирлаштирувчи куч бўлиши керак”, - деди Беларусь етакчиси.
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александр лукашенко россия сайёра келажаги
александр лукашенко россия сайёра келажаги

Лукашенко: Россия - сайёра келажаги

18:03 06.07.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишАлександр Лукашенко, архив сурат
Александр Лукашенко, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Беларусь раҳбари Россия “ўзини янада фаолроқ кўрсатиши керак” деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенко Россияни сайёра келажаги деб атади.

“Россия — сайёра келажаги. Барча ресурслар шу ерда”, - деди Лукашенко. Унинг сўзларидан Sputnik Беларусь иқтибос келтирган.

Беларусь раҳбарининг сўзларига қараганда, Россияда қатор соҳаларда илғор технологиялар мавжуд.
Шунингдек, Лукашенко Россия “ўзини янада фаолроқ кўрсатиши керак”лигини таъкидлади.
“Москва постсовет ҳудудида бирлаштирувчи куч бўлиши керак”, - деди Беларусь етакчиси.
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