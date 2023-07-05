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Бу сўзларни тўғри ёзишни биласизми? Тест, билимларингизни синаб кўринг
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2023-07-05T10:32+0500
2023-07-05T10:32+0500
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хато ёзиладиган сўзлар тест саволлари
хато ёзиладиган сўзлар тест саволлари

Бу сўзларни тўғри ёзишни биласизми? Тест, билимларингизни синаб кўринг

10:32 05.07.2023
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Қўлда қалам ва дафтар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2023
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Sputnik Ўзбекистон махсус тест саволларни тақдим этади. Ўз билимингизни текшириб кўринг!
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Қуйидаги сўзларнинг қайси бири тўғри ёзилган?
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