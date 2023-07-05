https://sputniknews.uz/20230705/84-yoshli-zuhra-buvi-qanday-qilib-blogerga-aylandi-36579094.html
Зуҳра буви 84 ёшида қандай қилиб машҳур блогерга айланди — видео
Зуҳра буви 84 ёшида қандай қилиб машҳур блогерга айланди — видео
Блогерлик Зуҳра бувига янги иштиёқ уйғотди. Ҳозир у кишининг ғайрати жўшган ва ўз билимларини обуначилари бўлишишни истайди.
2023-07-05T16:56+0500
2023-07-05T16:56+0500
2023-07-05T17:54+0500
жамият
тошкент
ижтимоий тармоқ
блогер
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Тошкентлик Зуҳра Отабекова — фуд-блогер, ҳозир у 84 ёшда. Ҳаммаси айрон тайёрлаш рецепти видеосидан бошланган эди. Дастлаб ўз оиласи ва яқинлари учун ёзиб олинган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, Зуҳра бувини бувини машҳур қилиб юборди.Аслида у киши бу ҳақида орзу қилмаган эди. "Болаларимга эсдалик бўлсин дегандим", - дейди Зуҳра буви. Ҳозир бувининг ғайрати жўшган ва ўз билимларини обуначилари билан ҳар куни бўлишиш иштиёқида.
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Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
зуҳра буви блогер рецепт айрон тошкент ижтимоий тармоқ
зуҳра буви блогер рецепт айрон тошкент ижтимоий тармоқ
Зуҳра буви 84 ёшида қандай қилиб машҳур блогерга айланди — видео
16:56 05.07.2023 (янгиланди: 17:54 05.07.2023)
Эксклюзив
Блогерлик Зуҳра бувида янги иштиёқ уйғотди. Ҳозир у кишининг ғайрати жўшган ва ўз билимларини обуначилари билан бўлишишни истайди.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Тошкентлик Зуҳра Отабекова — фуд-блогер, ҳозир у 84 ёшда.
Ҳаммаси айрон тайёрлаш рецепти видеосидан бошланган эди. Дастлаб ўз оиласи ва яқинлари учун ёзиб олинган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, Зуҳра бувини бувини машҳур қилиб юборди.
Аслида у киши бу ҳақида орзу қилмаган эди. "Болаларимга эсдалик бўлсин дегандим", - дейди Зуҳра буви.
Ҳозир бувининг ғайрати жўшган ва ўз билимларини обуначилари билан ҳар куни бўлишиш иштиёқида.