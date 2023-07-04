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https://oz.sputniknews.uz/20230704/ozbekiston-xitoy-sayyohlik-kompaniyalari-memorandumlar-36516308.html
Ўзбекистон ва Хитой сайёҳлик компаниялари ўртасида меморандумлар имзоланди
Ўзбекистон ва Хитой сайёҳлик компаниялари ўртасида меморандумлар имзоланди
Хитойнинг туризм сектори вакиллари иштирокида бизнес-форум ўтказилди.
2023-07-04T11:43+0500
2023-07-04T12:02+0500
туризм
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Кеча, 3 июль куни, Тошкентда Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳиятини Хитойда тарғиб қилиш ва Ўзбекистон-Хитой туризм саноати вакиллари ўртасидаги ишбилармонлик алоқаларини мустаҳкамлашга бағишланган бизнес-форум бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият ва туризм вазирлиги хабар берди.Бизнес-форум Хитойнинг туризм сектори вакиллари иштирокида ўтказилди. Ўзбекистон ва Хитой томонлари вакиллари ўртасида B2B форматидаги учрашувлар бўлиб ўтди, унда иштирокчилар туризм соҳасининг бугунги ҳолатини муҳокама қилди, Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликнинг янги имкониятларини ўрганди. Форум Ўзбекистон ва Хитой сайёҳлик компаниялари ўртасида бир қатор шартнома ва англашув меморандумларини имзолаш маросими билан якунланди.
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ўзбекистон хитой сайёҳлик компаниялари
ўзбекистон хитой сайёҳлик компаниялари

Ўзбекистон ва Хитой сайёҳлик компаниялари ўртасида меморандумлар имзоланди

11:43 04.07.2023 (янгиланди: 12:02 04.07.2023)
© министерство культуры и туризма Узбекистана Хитойнинг туризм сектори вакиллари иштирокида бизнес-форум
Хитойнинг туризм сектори вакиллари иштирокида бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2023
© министерство культуры и туризма Узбекистана
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Хитойнинг туризм сектори вакиллари иштирокида бизнес-форум ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Кеча, 3 июль куни, Тошкентда Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳиятини Хитойда тарғиб қилиш ва Ўзбекистон-Хитой туризм саноати вакиллари ўртасидаги ишбилармонлик алоқаларини мустаҳкамлашга бағишланган бизнес-форум бўлиб ўтди. Бу ҳақда Маданият ва туризм вазирлиги хабар берди.
Бизнес-форум Хитойнинг туризм сектори вакиллари иштирокида ўтказилди.
© министерство культуры и туризма УзбекистанаВ Ташкенте прошел бизнес-форум с участием экспертов туристической сферы Китая
В Ташкенте прошел бизнес-форум с участием экспертов туристической сферы Китая - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2023
В Ташкенте прошел бизнес-форум с участием экспертов туристической сферы Китая
© министерство культуры и туризма Узбекистана
Маданият ва туризм вазирининг биринчи ўринбосари Улуғбек Аъзамов Хитойда Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳиятини кенг тарғиб қилишда форумнинг аҳамиятини таъкидлади. Шунингдек, у Ўзбекистонга хорижий сайёҳлар оқими ва туристик инфратузилма объектлари сони ортиб бораётганини таъкидлаб, хитойлик инвесторларни Ўзбекистоннинг туризм соҳасида мавжуд инвестиция имкониятларини ўрганишга чақирди.
Ўзбекистон ва Хитой томонлари вакиллари ўртасида B2B форматидаги учрашувлар бўлиб ўтди, унда иштирокчилар туризм соҳасининг бугунги ҳолатини муҳокама қилди, Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликнинг янги имкониятларини ўрганди.
Форум Ўзбекистон ва Хитой сайёҳлик компаниялари ўртасида бир қатор шартнома ва англашув меморандумларини имзолаш маросими билан якунланди.
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