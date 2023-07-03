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Энг арзон ва қиммат палов сотилаётган ҳудудлар
Энг арзон ва қиммат палов сотилаётган ҳудудлар
Статистика агентлиги ёзнинг биринчи, июнь ойида республика ҳудудларидаги ош марказларида сотилаётган паловнинг ўртача нархларини маълум қилди. Унга кўра, июнь ойида энг арзон палов Фарғона (19 200 сўм), Наманган (19 800) ва Навоий вилоятларида (20 400 сўм).
2023-07-03T20:11+0500
2023-07-03T20:11+0500
инфографика
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палов
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Статистика агентлиги ёзнинг биринчи, июнь ойида республика ҳудудларидаги ош марказларида сотилаётган паловнинг ўртача нархларини маълум қилди.Маълумотларга қараганда, июнь ойида энг арзон палов Фарғона (19 200 сўм), Наманган (19 800) ва Навоий вилоятларида (20 400 сўм) сотилган. Энг қиммат палов эса Тошкент шаҳрида – 29 000 сўм. Май ойида 27 900 сўм эди.Батафсил маълумот Sputnik инфографикасида.
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палов индекси ўзбекистон статистика
палов индекси ўзбекистон статистика

Энг арзон ва қиммат палов сотилаётган ҳудудлар

20:11 03.07.2023
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Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида бир порция ош энг қиммат ва қаерда энг арзон нархларда сотилмоқда?
Индекс плова в июне 2023 года инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
Индекс плова в июне 2023 года инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
Статистика агентлиги ёзнинг биринчи, июнь ойида республика ҳудудларидаги ош марказларида сотилаётган паловнинг ўртача нархларини маълум қилди.
Маълумотларга қараганда, июнь ойида энг арзон палов Фарғона (19 200 сўм), Наманган (19 800) ва Навоий вилоятларида (20 400 сўм) сотилган.
Энг қиммат палов эса Тошкент шаҳрида – 29 000 сўм. Май ойида 27 900 сўм эди.
Батафсил маълумот Sputnik инфографикасида.
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