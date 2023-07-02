https://sputniknews.uz/20230702/nursulton-roziboev-ufc-36471113.html
Нурсултон Рўзибоев UFC’даги илк жангини ғалаба билан бошлади — видео
Нурсултон Рўзибоев UFC’даги илк жангини ғалаба билан бошлади — видео
Тошкент вақти билан 2 июль куни тонгги соат 04:00 да ўзбекистонлик жангчи Бразилия вакили Бруно Феррейрага қарши октагонга кўтарилди.
2023-07-02T09:13+0500
2023-07-02T09:13+0500
2023-07-02T09:23+0500
спорт
ufc
нурсултон рўзибоев
ғалаба
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ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўрта вазн тоифасида UFC жангчисига айланган Нурсултон Рўзибоев UFC’даги илк жангини ғалаба билан бошлади.Тошкент вақти билан 2 июль куни тонгги соат 04:00 да ўзбекистонлик жангчи Бразилия вакили Бруно Феррейрага қарши октагонга кўтарилди. Жанг АҚШнинг Лас-Вегас шаҳридаги “UFC Apex” аренада “UFC Fight Night” турнири доирасида бўлиб ўтди.1 дақиқа-ю 20 сонияда ўзбекистонлик жангчи енгилмас рақибини тўғридан контр-панч билан йиқитди, сўнгра юқоридан зарбалар ёғдирди.Эслатиб ўтамиз, июнь ойида Нурсултон Рўзибоев UFC билан шартнома имзолаганди.
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нурсултон рўзибоев ufc
Нурсултон Рўзибоев UFC’даги илк жангини ғалаба билан бошлади — видео
09:13 02.07.2023 (янгиланди: 09:23 02.07.2023)
Тошкент вақти билан 2 июль куни тонгги соат 04:00 да ўзбекистонлик жангчи Бразилия вакили Бруно Феррейрага қарши октагонга кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Ўрта вазн тоифасида UFC жангчисига айланган Нурсултон Рўзибоев UFC’даги илк жангини ғалаба билан бошлади.
Тошкент вақти билан 2 июль куни тонгги соат 04:00 да ўзбекистонлик жангчи Бразилия вакили Бруно Феррейрага қарши октагонга кўтарилди. Жанг АҚШнинг Лас-Вегас шаҳридаги “UFC Apex” аренада “UFC Fight Night” турнири доирасида бўлиб ўтди.
1 дақиқа-ю 20 сонияда ўзбекистонлик жангчи енгилмас рақибини тўғридан контр-панч билан йиқитди, сўнгра юқоридан зарбалар ёғдирди.
Эслатиб ўтамиз, июнь ойида Нурсултон Рўзибоев UFC билан шартнома имзолаганди
.