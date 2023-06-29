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Флаг Узбекистана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади.
https://oz.sputniknews.uz/20230629/saylov-okruglari-va-komissiya-azolari-soni-36426555.html
Сайлов округлари сони маълум бўлди — инфографика
Сайлов округлари сони маълум бўлди — инфографика
Муддатидан олдинги президент сайловида сайлов округлари ва комиссия аъзолари сони маълум бўлди.
2023-06-29T20:31+0500
2023-06-29T20:31+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
жамият
сайлов участкаси
сайлов кодекси
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ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти сайловлари округлари ва сайлов комиссияси аъзолари сони тасдиқланди. Бу ҳақида Марказай сайслов комиссияси томонидан эълон қилинган инфографикада айтилган. Сайлов округлари, ҳар бир вилоятда ва Қорақалпоғистон Республикасида ҳамда Тошкент шаҳрида ташкил қилинади, жами 14та. Сайлов комиссияси аъзолари сони 266 нафар деб белгиланган. Улардан 59% - эркаклар ва 41% - аёллар бўлади. Комиссия аъзоларининг аксарияти (95%) олдинги сайловда қатнашганлар. Батафсил МСК инфографикасида томоша қилинг.
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сайлов округлари комиссия аъзолари мск президент сайлови номзод 9 июль
сайлов округлари комиссия аъзолари мск президент сайлови номзод 9 июль

Сайлов округлари сони маълум бўлди — инфографика

20:31 29.06.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovВыборы Президента Республики Узбекистан-2023
Выборы Президента Республики Узбекистан-2023 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Ўзбекистон бўйича жами 14та сайлов округлари ташкил қилинди: ҳар бир вилоятда ва Қорақалпоғистон Республикасида ва Тошкент шаҳрида.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти сайловлари округлари ва сайлов комиссияси аъзолари сони тасдиқланди. Бу ҳақида Марказай сайслов комиссияси томонидан эълон қилинган инфографикада айтилган.
Сайлов округлари, ҳар бир вилоятда ва Қорақалпоғистон Республикасида ҳамда Тошкент шаҳрида ташкил қилинади, жами 14та.
© МСКСайлов округлари ва комиссия аъзолари сони
Сайлов округлари ва комиссия аъзолари сони - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2023
Сайлов округлари ва комиссия аъзолари сони
© МСК
Сайлов комиссияси аъзолари сони 266 нафар деб белгиланган. Улардан 59% - эркаклар ва 41% - аёллар бўлади. Комиссия аъзоларининг аксарияти (95%) олдинги сайловда қатнашганлар.
Батафсил МСК инфографикасида томоша қилинг.
© МСКСайлов округлари ва комиссия аъзолари сони
Сайлов округлари ва комиссия аъзолари сони - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2023
Сайлов округлари ва комиссия аъзолари сони
© МСК
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