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https://sputniknews.uz/20230628/tramp-baydenni-kim-nazorat-qilayotganini-oshkor-qildi-36369557.html
Трамп Байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
Трамп Байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп Хитой ҳозирги давлат раҳбари Жо Байденни назорат қилишини айтди.
2023-06-28T07:59+0500
2023-06-28T07:59+0500
ақш
дональд трамп
жо байден
куба
хитой
ақшда президент сайловлари
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп Хитой ҳозирги давлат раҳбари Жо Байденни назорат қилишини айтди.Трамп Нью-Хемпширдаги Республика аёллар федерациясининг тадбирида айтганидек, Байден Хитойнинг Кубадаги ҳаракатларига нисбатан ҳеч нарса қилмаяпти. Агар у 2024 йилги сайловда ғалаба қозонса, Хитойдан 48 соат ичида Кубадан ҳарбий ва жосуслик воситаларини олиб чиқишни талаб қилишини айтди.
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трамп байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
трамп байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди

Трамп Байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди

07:59 28.06.2023
© AP Photo / Andrew HarnikБывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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Дональд Трампнинг айтишича, АҚШ президенти Жо Байден Хитой томонидан назорат қилинади.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп Хитой ҳозирги давлат раҳбари Жо Байденни назорат қилишини айтди.
Трамп Нью-Хемпширдаги Республика аёллар федерациясининг тадбирида айтганидек, Байден Хитойнинг Кубадаги ҳаракатларига нисбатан ҳеч нарса қилмаяпти.

У ҳеч нарса қилишни истамаслигининг сабаби - у муросага келгани. Хитой унга эгалик қилади, - деди Трамп.

Агар у 2024 йилги сайловда ғалаба қозонса, Хитойдан 48 соат ичида Кубадан ҳарбий ва жосуслик воситаларини олиб чиқишни талаб қилишини айтди.
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