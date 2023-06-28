https://sputniknews.uz/20230628/tramp-baydenni-kim-nazorat-qilayotganini-oshkor-qildi-36369557.html
Трамп Байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
Трамп Байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп Хитой ҳозирги давлат раҳбари Жо Байденни назорат қилишини айтди.
2023-06-28T07:59+0500
2023-06-28T07:59+0500
2023-06-28T07:59+0500
ақш
дональд трамп
жо байден
куба
хитой
ақшда президент сайловлари
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп Хитой ҳозирги давлат раҳбари Жо Байденни назорат қилишини айтди.Трамп Нью-Хемпширдаги Республика аёллар федерациясининг тадбирида айтганидек, Байден Хитойнинг Кубадаги ҳаракатларига нисбатан ҳеч нарса қилмаяпти. Агар у 2024 йилги сайловда ғалаба қозонса, Хитойдан 48 соат ичида Кубадан ҳарбий ва жосуслик воситаларини олиб чиқишни талаб қилишини айтди.
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трамп байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
трамп байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
Трамп Байденни ким назорат қилаётганини ошкор қилди
Дональд Трампнинг айтишича, АҚШ президенти Жо Байден Хитой томонидан назорат қилинади.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. АҚШнинг собиқ президенти Дональд Трамп Хитой ҳозирги давлат раҳбари Жо Байденни назорат қилишини айтди.
Трамп Нью-Хемпширдаги Республика аёллар федерациясининг тадбирида айтганидек, Байден Хитойнинг Кубадаги ҳаракатларига нисбатан ҳеч нарса қилмаяпти.
У ҳеч нарса қилишни истамаслигининг сабаби - у муросага келгани. Хитой унга эгалик қилади, - деди Трамп.
Агар у 2024 йилги сайловда ғалаба қозонса, Хитойдан 48 соат ичида Кубадан ҳарбий ва жосуслик воситаларини олиб чиқишни талаб қилишини айтди.