https://sputniknews.uz/20230623/uzairways-toshkent-qoshimcha-reyslar-36257829.html
“UzAirways” Тошкентдан тўртта шаҳарга қўшимча рейсларни амалга оширади
“UzAirways” Тошкентдан тўртта шаҳарга қўшимча рейсларни амалга оширади
"Uzbekistan Airways" 27, 28, 30 июнь ва 2 июль кунлари Тошкентдан Урганч, Нукус, Термиз ва Бухорога қўшимча авиақатновлар йўлга қўяди.
2023-06-23T19:15+0500
2023-06-23T19:15+0500
2023-06-23T19:15+0500
жамият
uzbekistan airways
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авиапарвозлар
нукус
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бухоро
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. “Uzbekistan Airways” Тошкентдан Урганч, Нукус, Термиз ва Бухорога қўшимча рейсларни амалга оширади. Бу ҳақда авиакомпания матбуот хизмати хабар берди. 27 июнь куни Тошкент-Урганч-Тошкент, Тошкент-Нукус-Тошкент, Тошкент-Термиз-Тошкент йўналишларида қўшимча парвозлар амалга оширилади.28 июнь куни Тошкент-Термиз-Тошкент, 30 июнь куни эса Тошкент-Урганч-Тошкент йўналишида қўшимча қатнов бажарилиши режалаштирилмоқда.Бундан ташқари, 2 июль куни Тошкент-Бухоро-Тошкент йўналиши бўйича қўшимча авиақатнов амалга оширилади.
https://sputniknews.uz/20230606/uzairways-qurbon-hayiti-chegirma-35759802.html
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uzbekistan airways тошкент қўшимча рейс маълумот
uzbekistan airways тошкент қўшимча рейс маълумот
“UzAirways” Тошкентдан тўртта шаҳарга қўшимча рейсларни амалга оширади
27, 28, 30 июнь ва 2 июль кунлари қўшимча авиақатновлар йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
“Uzbekistan Airways” Тошкентдан Урганч, Нукус, Термиз ва Бухорога қўшимча рейсларни амалга оширади. Бу ҳақда авиакомпания матбуот хизмати хабар берди.
27 июнь куни Тошкент-Урганч-Тошкент, Тошкент-Нукус-Тошкент, Тошкент-Термиз-Тошкент йўналишларида қўшимча парвозлар амалга оширилади.
28 июнь куни Тошкент-Термиз-Тошкент, 30 июнь куни эса Тошкент-Урганч-Тошкент йўналишида қўшимча қатнов бажарилиши режалаштирилмоқда.
Бундан ташқари, 2 июль куни Тошкент-Бухоро-Тошкент йўналиши бўйича қўшимча авиақатнов амалга оширилади.