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Андижон вилояти ҳокими Ҳасанбой Дўсматовга уй совға қилди
Андижон вилояти ҳокими Ҳасанбой Дўсматовга уй совға қилди
Андижон вилояти ҳокими Шуҳрат Абдураҳмонов Ҳасанбой Дўсматовга Андижон шаҳридан уч хонали уй совға қилди.
2023-06-23T15:43+0500
2023-06-23T15:49+0500
спорт
ўзбекистон
бокс
ҳасанбой дўсматов
уй
совға
андижон вилояти
ҳоким
шуҳрат абдураҳмонов
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчи Ҳасанбой Дўсматовга уй совға қилинди, дея хабар берди Ўзбекистон бокс федерацияси.Тошкентда ўтказилган жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритган Ҳасанбой Дўсматов Андижон вилояти ҳокимлиги томонидан тақдирланди.Қайд этилишича, Андижон вилояти ҳокими Шуҳрат Абдураҳмонов Ҳасанбой Дўсматовга Андижон шаҳридан уч хонали уй совға қилди.Эслатиб ўтамиз, Ҳасанбой 1-14 май кунлари ўтказилган жаҳон чемпионатида барча рақибларини мағлубиятга учратиб, олтин медални қўлга киритганди.
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андижон вилояти ҳасанбой дўсматовга уй совға шуҳрат абдураҳмонов
андижон вилояти ҳасанбой дўсматовга уй совға шуҳрат абдураҳмонов

Андижон вилояти ҳокими Ҳасанбой Дўсматовга уй совға қилди

15:43 23.06.2023 (янгиланди: 15:49 23.06.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2023
© Федерация бокса Узбекистана
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Шуҳрат Абдураҳмонов Ҳасанбой Дўсматовга Андижон шаҳридан уч хонали уй совға қилди.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик боксчи Ҳасанбой Дўсматовга уй совға қилинди, дея хабар берди Ўзбекистон бокс федерацияси.
Тошкентда ўтказилган жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритган Ҳасанбой Дўсматов Андижон вилояти ҳокимлиги томонидан тақдирланди.
Қайд этилишича, Андижон вилояти ҳокими Шуҳрат Абдураҳмонов Ҳасанбой Дўсматовга Андижон шаҳридан уч хонали уй совға қилди.
Эслатиб ўтамиз, Ҳасанбой 1-14 май кунлари ўтказилган жаҳон чемпионатида барча рақибларини мағлубиятга учратиб, олтин медални қўлга киритганди.
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