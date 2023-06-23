https://oz.sputniknews.uz/20230623/bagration-hujum-operatsiyasi-36260009.html
Тарихий сана: Қизил армиянинг “Багратион” энг йирик ҳужум операцияси бошланган кун
Тарихий сана: Қизил армиянинг “Багратион” энг йирик ҳужум операцияси бошланган кун
1944 йил 23 июнь куни Қизил армиянинг “Багратион” энг йирик ҳужум операцияси бошланган. Унга ўта махфийлик ва фашистларни чалғитиш йўли билан тайёргарлик кўрилган. “Багратион” операцияси давомида 29 августга келиб бутун Беларусь, Болтиқбўйининг бир қисми, Польшанинг шарқий ҳудудлари озод этилган.
2023-06-23T22:14+0500
2023-06-23T22:14+0500
2023-06-23T22:14+0500
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1944 йил 23 июнь куни Қизил армиянинг “Багратион” энг йирик ҳужум операцияси бошланган. Унга ўта махфийлик ва фашистларни чалғитиш йўли билан тайёргарлик кўрилган. Операцияда 1-Болтиқбўйи, 1, 2 ва 3-Беларусь фронтлари жангчилари қатнашишган.“Багратион” операцияси давомида 29 августга келиб бутун Беларусь, Болтиқбўйининг бир қисми, Польшанинг шарқий ҳудудлари озод этилган.Батафсил Sputnik видеосида.
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қизил армия “багратион” ҳужум операцияси маълумот
қизил армия “багратион” ҳужум операцияси маълумот
Тарихий сана: Қизил армиянинг “Багратион” энг йирик ҳужум операцияси бошланган кун
"Багратион" инсоният тарихидаги энг йирик ҳарбий операциялардан бири саналади.
1944 йил 23 июнь куни Қизил армиянинг “Багратион” энг йирик ҳужум операцияси бошланган. Унга ўта махфийлик ва фашистларни чалғитиш йўли билан тайёргарлик кўрилган. Операцияда 1-Болтиқбўйи, 1, 2 ва 3-Беларусь фронтлари жангчилари қатнашишган.
“Багратион” операцияси давомида 29 августга келиб бутун Беларусь, Болтиқбўйининг бир қисми, Польшанинг шарқий ҳудудлари озод этилган.
Батафсил Sputnik
видеосида.