https://sputniknews.uz/20230622/taksi-ozini-band-qilgan-fuqaro-36182920.html
Ўзини ўзи банд қилган ҳолда "таксичилик" билан шуғулланаётганлар сони маълум қилинди
Ўзини ўзи банд қилган ҳолда "таксичилик" билан шуғулланаётганлар сони маълум қилинди
Транспорт вазирлиги таксичилик фаолияти билан ўзини-ўзи банд қилган фуқаролар сонини очиқлади.
2023-06-22T10:39+0500
2023-06-22T10:39+0500
2023-06-22T11:51+0500
ўзбекистон
жамият
такси
транспорт вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Ўзбекистонда бугунги кунда ўзини ўзи банд қилган ҳолда таксичилик фаолияти билан шуғулланаётганлар сони 148 000 нафарни ташкил этмоқда, дея хабар бермоқда Транспорт вазирлиги.Таъкидланишича, пойтахт Тошкентда бундай таксичилар сони 18 816 нафарни ташкил этмоқда. Шунингдек, Самарқанд, Тошкент вилояти, Бухоро ҳамда Андижон ҳам бу борада етакчи.
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таксичилик фаолияти
Ўзини ўзи банд қилган ҳолда "таксичилик" билан шуғулланаётганлар сони маълум қилинди
10:39 22.06.2023 (янгиланди: 11:51 22.06.2023)
Транспорт вазирлиги таксичилик фаолияти билан ўзини-ўзи банд қилган фуқаролар сонини очиқлади.
ТОШКЕНТ, 22 июн – Sputnik.
Ўзбекистонда бугунги кунда ўзини ўзи банд қилган ҳолда таксичилик фаолияти билан шуғулланаётганлар сони 148 000 нафарни ташкил этмоқда, дея хабар бермоқда
Транспорт вазирлиги.
"Автотранспорт воситаларини бошқаришда ва йўналишсиз такси фаолиятини амалга оширишда қўшимча қулайликлар яратиш тўғрисида"ги Президент қарорига асосан 2022 йил 1 сентябрдан 2024 йил охиригача 4 тадан кўп бўлмаган ўриндиқларга эга транспорт воситаларида йўловчи ташувларига ўзини ўзи банд қилиш деб қаралиши белгиланган. Фаолият лицензия варақаси орқали амалга оширилади", - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, пойтахт Тошкентда бундай таксичилар сони 18 816 нафарни ташкил этмоқда. Шунингдек, Самарқанд, Тошкент вилояти, Бухоро ҳамда Андижон ҳам бу борада етакчи.