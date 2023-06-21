https://sputniknews.uz/20230621/rossiya-taqdiri-shoygu-36167605.html
Ҳозир Россия тақдири ҳал бўлмоқда – Шойгу
Ҳозир Россия тақдири ҳал бўлмоқда – Шойгу
Ҳозир Россия тақдири ҳал бўлмоқда, унинг геосиёсий келажаги белгиланмоқда. Бу ҳақда Россия мудофаа вазири Сергей Шойгу маълум қилди.
2023-06-21T19:01+0500
2023-06-21T19:01+0500
2023-06-21T19:01+0500
россия
сергей шойгу
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ҳозир Россия тақдири ҳал бўлмоқда, унинг геосиёсий келажаги белгиланмоқда. Бу ҳақда Россия мудофаа вазири Сергей Шойгу маълум қилди.“Коллектив Ғарб Россияга қарши ҳақиқий уруш очди, барча кучлари билан уни синдиришга уринмоқда”, - дея қўшимча қилди Россия мудофаа вазири.Шойгу Россияга қарши санкциялар киритилаётгани, тартибсизликлар ва ҳарбий можаролар келтириб чиқарилаётгани, қўшни давлатлар томонидан Киев режимига катта ҳарбий ёрдам кўрсатилаётганини таъкидлади.Вазирнинг сўзларига кўра, ҳарбий ОТМлар битирувчиларидан юқори моҳирлик, бор кучини сарф қилишлик, зудлик билан ностандарт қарор қабул қилиш ва зиммасига масъулиятни олиш талаб этилади.“Сизларга шахсий таркибни ўқитиш ва тарбия қилиш ишониб топширилган. Жанговар тайёргарликка махсус ҳарбий операция тажрибасини дадил жорий этинг”, - дея таъкидлади Шойгу.
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россия тақдири сергей шойгу
россия тақдири сергей шойгу
Ҳозир Россия тақдири ҳал бўлмоқда – Шойгу
Россия мудофаа вазирининг сўзларига кўра, Коллектив Ғарб Россияга қарши ҳақиқий уруш очган.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ҳозир Россия тақдири ҳал бўлмоқда, унинг геосиёсий келажаги белгиланмоқда. Бу ҳақда Россия мудофаа вазири Сергей Шойгу маълум қилди.
“Ўртоқ офицерлар, сизлар Ватанимиз тақдири ҳал бўлаётган пайт, мамлакатимиз учун ўта масъулиятли вақтда ўқишни битирдингиз. Мамлакатимизнинг геосиёсий келажаги белгиланмоқда”, - деди Шойгу Кремлда олий ҳарбий таълим муассасалари битирувчиларига мурожаат қилаётиб. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
“Коллектив Ғарб Россияга қарши ҳақиқий уруш очди, барча кучлари билан уни синдиришга уринмоқда”, - дея қўшимча қилди Россия мудофаа вазири.
Шойгу Россияга қарши санкциялар киритилаётгани, тартибсизликлар ва ҳарбий можаролар келтириб чиқарилаётгани, қўшни давлатлар томонидан Киев режимига катта ҳарбий ёрдам кўрсатилаётганини таъкидлади.
Вазирнинг сўзларига кўра, ҳарбий ОТМлар битирувчиларидан юқори моҳирлик, бор кучини сарф қилишлик, зудлик билан ностандарт қарор қабул қилиш ва зиммасига масъулиятни олиш талаб этилади.
“Сизларга шахсий таркибни ўқитиш ва тарбия қилиш ишониб топширилган. Жанговар тайёргарликка махсус ҳарбий операция тажрибасини дадил жорий этинг”, - дея таъкидлади Шойгу.