https://oz.sputniknews.uz/20230620/sssrdan-aqshga-ilk-qonishlarsiz-parvoz-36124531.html
Тарихий сана: СССРдан АҚШга илк қўнишларсиз парвоз амалга оширилган кун
Тарихий сана: СССРдан АҚШга илк қўнишларсиз парвоз амалга оширилган кун
1937 йил 20 июнда СССР — Шимолий қутб — АҚШ йўналишидаги илк марта қўнишларсиз парвоз якунланган. Экипажни Валерий Чкалов, иккинчи учувчи Георгий Байдуков ва штурман Александр Беляков бошқаришган. Йўналиш учун авиаконструктор Андрей Туполевнинг АНТ-25 махсус самолёти танланган.
2023-06-20T21:40+0500
2023-06-20T21:40+0500
2023-06-20T21:40+0500
видео
мултимедиа
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Қўнишларсиз амалга оширилган парвоз экипажини Валерий Чкалов, иккинчи учувчи Георгий Байдуков ва штурман Александр Беляков бошқаришган. Йўналиш учун авиаконструктор Андрей Туполевнинг АНТ-25 махсус самолёти танланган.Учувчилар ҳавода 63 соат 16 дақиқа бўлиб, 9130 км масофани учиб ўтишган.Батафсил Sputnik видеосида.
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илк қўнишларсиз парвоз ссср ақш чкалов
илк қўнишларсиз парвоз ссср ақш чкалов
Тарихий сана: СССРдан АҚШга илк қўнишларсиз парвоз амалга оширилган кун
1937 йил 20 июнда СССР — Шимолий қутб — АҚШ йўналишидаги илк марта қўнишларсиз парвоз якунланган.
Қўнишларсиз амалга оширилган парвоз экипажини Валерий Чкалов, иккинчи учувчи Георгий Байдуков ва штурман Александр Беляков бошқаришган. Йўналиш учун авиаконструктор Андрей Туполевнинг АНТ-25 махсус самолёти танланган.
Учувчилар ҳавода 63 соат 16 дақиқа бўлиб, 9130 км масофани учиб ўтишган.
Батафсил Sputnik
видеосида.