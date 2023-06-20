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Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат янги корхона ташкил этмоқда
Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат янги корхона ташкил этмоқда
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 279 тага етган. 376 та корхона ташкил этган Россия бошқа давлатлар орасида етакчи.
2023-06-20T20:08+0500
2023-06-20T20:08+0500
инфографика
мултимедиа
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Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 279 тага етган. Шундан 376 таси Россия иштирокида очилган ва Россия бу борада етакчи. Кейинги ўринларда Хитой (245 та) ва Туркия (121 та).Мамлакатда яна қайси давлатлар иштирокида янги корхоналар ташкил этилаётгани билан Sputnik инфографикасида батафсил танишинг.
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ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар россия инфографика
ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар россия инфографика

Ўзбекистонда энг кўп қайси давлат янги корхона ташкил этмоқда

20:08 20.06.2023
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Беш ой ичида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида 1 279 та янги корхона ташкил этилган.
Какие страны лидируют по открытию своих компаний в Узбекистане инфографика узб - Sputnik Ўзбекистон
Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2023 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокида янги ташкил этилган корхоналар сони 1 279 тага етган. Шундан 376 таси Россия иштирокида очилган ва Россия бу борада етакчи. Кейинги ўринларда Хитой (245 та) ва Туркия (121 та).
Мамлакатда яна қайси давлатлар иштирокида янги корхоналар ташкил этилаётгани билан Sputnik инфографикасида батафсил танишинг.
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