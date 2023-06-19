https://sputniknews.uz/20230619/shht-kotibiyati-ozbekiston-prezident-saylovi-36077987.html
ШҲТ Котибиятида Ўзбекистондаги президент сайловига бағишланган брифинг бўлиб ўтди
ШҲТ Котибиятида Ўзбекистондаги президент сайловига бағишланган брифинг бўлиб ўтди
Брифингда ШҲТга аъзо бўлган ва кузатувчи давлатлар ҳамда мулоқот бўйича шерик мамлакатлар вакиллари иштирок этди.
2023-06-19T17:32+0500
2023-06-19T17:32+0500
2023-06-19T17:32+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
ўзбекистон
сайловлар
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Пекиндаги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) котибиятида Ўзбекистон конституциявий ислоҳотлари ҳамда жорий йил 9 июль куни ўтказиладиган Ўзбекистон республикаси президенти сайловига бағишланган брифинг бўлиб ўтди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар бермоқда.Ўзбекистоннинг Хитойдаги элчихонаси маълумотига кўра, унда Олий Maжлис Қонунчилик палатаси спикерининг биринчи ўринбосари Акмал Саидов асосий маъруза билан қатнашди.Брифингда ШҲТга аъзо бўлган ва кузатувчи давлатлар ҳамда мулоқот бўйича шерик мамлакатлар вакиллари иштирок этди.Акмал Саидов Ўзбекистонда ўтказилган конституциявий ислоҳотларнинг асосий натижалари ва уларнинг Янги Ўзбекистон барпо этилишидаги ўрни билан тадбир иштирокчиларини яқиндан таништирди.
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шҳт ўзбекистон президент сайлови
шҳт ўзбекистон президент сайлови
ШҲТ Котибиятида Ўзбекистондаги президент сайловига бағишланган брифинг бўлиб ўтди
Брифингда ШҲТга аъзо бўлган ва кузатувчи давлатлар ҳамда мулоқот бўйича шерик мамлакатлар вакиллари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Пекиндаги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) котибиятида Ўзбекистон конституциявий ислоҳотлари ҳамда жорий йил 9 июль куни ўтказиладиган Ўзбекистон республикаси президенти сайловига бағишланган брифинг бўлиб ўтди. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар бермоқда.
Ўзбекистоннинг Хитойдаги элчихонаси маълумотига кўра, унда Олий Maжлис Қонунчилик палатаси спикерининг биринчи ўринбосари Акмал Саидов асосий маъруза билан қатнашди.
Брифингда ШҲТга аъзо бўлган ва кузатувчи давлатлар ҳамда мулоқот бўйича шерик мамлакатлар вакиллари иштирок этди.
ШҲТ Бош котиби ўринбосари Нуран Ниязалиев сўнгги йиллар давомида Ўзбекистонда жамият ҳаётининг барча соҳаларида жадал ислоҳотлар амалга оширилаётганини таъкидлади. Нуран Ниязалиев 9 июль куни бўлиб ўтадиган Ўзбекистон президенти сайлови юксак даражада ўтишига ишонч билдирди. Котибият раҳбарияти ушбу сиёсий тадбирда халқаро кузатувчилар сифатида анъанавий равишда фаол иштирок этишни режалаштирмоқда.
Акмал Саидов Ўзбекистонда ўтказилган конституциявий ислоҳотларнинг асосий натижалари ва уларнинг Янги Ўзбекистон барпо этилишидаги ўрни билан тадбир иштирокчиларини яқиндан таништирди.