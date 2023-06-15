https://oz.sputniknews.uz/20230615/transport-vaziri-ilhom-maxkamov-basketbol-federatsiyasi-35989029.html
Транспорт вазири Илҳом Маҳкамов яна бир лавозимни эгаллади
Транспорт вазири Илҳом Маҳкамов яна бир лавозимни эгаллади
Ўзбекистон баскетбол федерациясига янги раҳбар сайланди.
2023-06-15T14:17+0500
2023-06-15T14:17+0500
2023-06-15T14:19+0500
спорт
ўзбекистон
транспорт вазирлиги
янги тайинлов
ўзбекистон баскетбол федерацияси
илҳом маҳкамов
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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Транспорт вазирлиги раҳбари Илҳом Маҳкамов Ўзбекистон баскетбол федерацияси раиси этиб сайланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Бугун Миллий Олимпия қўмитасида Ўзбекистон баскетбол федерациясининг навбатдан ташқари ҳисобот-сайлов конференцияси бўлиб ўтди.Унда федерация раиси лавозимида ишлаб келган Русланбек Давлетов бошқа ишга ўтгани сабабли транспорт вазири Маҳкамов Илҳом Рустамович номзоди федерация раиси лавозимига маъқулланди.Маълумот учун, Илҳом Маҳкамов 1979 йил Тошкент шаҳрида туғилган. Узоқ йиллардан бери коммунал соҳада, хусусан, “Ўзкоммунхизмат” агентлигининг бош директори, Вазирлар Маҳкамаси Коммунал соҳа, транспорт, капитал қурилиш ва қурилиш индустрияси масалалари ахборот-таҳлил департаменти мудири бўлиб ишлаган.2021 йилдан транспорт вазири лавозимида фаолият юритмоқда.
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ўзбекистон баскетбол федерацияси транспорт вазири илҳом махкамов
ўзбекистон баскетбол федерацияси транспорт вазири илҳом махкамов
Транспорт вазири Илҳом Маҳкамов яна бир лавозимни эгаллади
14:17 15.06.2023 (янгиланди: 14:19 15.06.2023)
Ўзбекистон баскетбол федерациясига янги раҳбар сайланди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Транспорт вазирлиги раҳбари Илҳом Маҳкамов Ўзбекистон баскетбол федерацияси раиси этиб сайланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Бугун Миллий Олимпия қўмитасида Ўзбекистон баскетбол федерациясининг навбатдан ташқари ҳисобот-сайлов конференцияси бўлиб ўтди.
Унда федерация раиси лавозимида ишлаб келган Русланбек Давлетов бошқа ишга ўтгани сабабли транспорт вазири Маҳкамов Илҳом Рустамович номзоди федерация раиси лавозимига маъқулланди.
Маълумот учун, Илҳом Маҳкамов 1979 йил Тошкент шаҳрида туғилган. Узоқ йиллардан бери коммунал соҳада, хусусан, “Ўзкоммунхизмат” агентлигининг бош директори, Вазирлар Маҳкамаси Коммунал соҳа, транспорт, капитал қурилиш ва қурилиш индустрияси масалалари ахборот-таҳлил департаменти мудири бўлиб ишлаган.
2021 йилдан транспорт вазири лавозимида фаолият юритмоқда.