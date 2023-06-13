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"Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" транспорт йўлаги орқали поезд ҳаракати йўлга қўйилди
"Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" транспорт йўлаги орқали поезд ҳаракати йўлга қўйилди
Ланчжоу станциясидан Тошкентга 30 та контейнердан иборат блок поезди ҳаракати йўлга қўйилди.
2023-06-13T14:41+0500
2023-06-13T14:41+0500
жамият
ўзбекистон
қирғизистон
хитой
поезд қатнови
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ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. "Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" мултимодал транспорт йўлаги орқали юк поезди ҳаракати йўлга қўйилди, дея хабар берди Ўзбекистон Транспорт вазирлиги.Таркибида қуёш панеллари, механик жиҳозлар, матолар ва бошқа юкларни ўз ичига олган 30 та контейнердан иборат блок поезди Ланчжоу станциясидан Тошкентга 15 кунда етиб келиши кутилмоқда.Юкларнинг умумий қиймати 2 миллион 500 минг долларни ташкил этади."Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" мултимодал транспорт йўлаги орқали илк синов поезди ҳаракатига 9 июнь куни старт берилган.Маълумот учун, мазкур жараён Хитойнинг "Zhejiang Union of Railway Logistics" компанияси, "Ўзбекистон темир йўллари" ва “Қирғиз темир йўли” миллий компанияси ҳамкорлигида ташкил этилди. Бунга эса Сиан шаҳрида бўлиб ўтган "Хитой – Марказий Осиё" саммити доирасида эришилган келишувлар асос бўлган.
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хитой қирғизистон ўзбекистон транспорт йўлаги юк поезди поезд ҳаракати
хитой қирғизистон ўзбекистон транспорт йўлаги юк поезди поезд ҳаракати

"Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" транспорт йўлаги орқали поезд ҳаракати йўлга қўйилди

14:41 13.06.2023
© Министерство транспорта"Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" мултимодал транспорт йўлаги.
Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон мултимодал транспорт йўлаги. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2023
© Министерство транспорта
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Ланчжоу станциясидан Тошкентга 30 та контейнердан иборат блок поезди ҳаракати йўлга қўйилди.
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. "Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" мултимодал транспорт йўлаги орқали юк поезди ҳаракати йўлга қўйилди, дея хабар берди Ўзбекистон Транспорт вазирлиги.
Таркибида қуёш панеллари, механик жиҳозлар, матолар ва бошқа юкларни ўз ичига олган 30 та контейнердан иборат блок поезди Ланчжоу станциясидан Тошкентга 15 кунда етиб келиши кутилмоқда.
Юкларнинг умумий қиймати 2 миллион 500 минг долларни ташкил этади.
"Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон" мултимодал транспорт йўлаги орқали илк синов поезди ҳаракатига 9 июнь куни старт берилган.
Маълумот учун, мазкур жараён Хитойнинг "Zhejiang Union of Railway Logistics" компанияси, "Ўзбекистон темир йўллари" ва “Қирғиз темир йўли” миллий компанияси ҳамкорлигида ташкил этилди. Бунга эса Сиан шаҳрида бўлиб ўтган "Хитой – Марказий Осиё" саммити доирасида эришилган келишувлар асос бўлган.
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