https://sputniknews.uz/20230613/ozbekistonda-bolib-otgan-prezident-saylovlarida-qancha-aholi-ishtirok-etgan-35937507.html
Ўзбекистонда бўлиб ўтган президент сайловларида қанча аҳоли иштирок этган
Ўзбекистонда бўлиб ўтган президент сайловларида қанча аҳоли иштирок этган
Ўзбекистонда бўлиб ўтган барча президент сайловларида қанча сайловчи иштирок этган?
2023-06-13T19:08+0500
2023-06-13T19:08+0500
2023-06-13T19:08+0500
инфографика
ўзбекистон
президент
ўзбекистонда президент сайлови
сайловлар
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Ўзбекистон мустақилликка эришганидан буён республикада жами 6 маротаба президент сайловлари бўлиб ўтган. Ушбу давр мобайнида Ўзбекистонда сайловчилар сони 2 баравар кўпайганини кўриш мумкин. Хусусан, 1991 йилда илк маротаба ўтказилган президент сайловида сайловчилар сони 9,9 миллион киши бўлган бўлса, 2015 йилда уларнинг сони 18,9 миллионга етган. 2021 йилда охирги марта ўтказилган президент сайловида 16,2 миллион сайловчи иштирок этган. Ўзбекистон президент сайловларида аҳоли фаоллиги билан батафсил Sputnik инфографикасида танишинг.
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ўзбекистон президент сайловлари сайловчи мустақиллик каримов мирзиёев
ўзбекистон президент сайловлари сайловчи мустақиллик каримов мирзиёев
Ўзбекистонда бўлиб ўтган президент сайловларида қанча аҳоли иштирок этган
Ўзбекистонда 1991 йилдан буён бўлиб ўтган барча президент сайловларида қанча сайловчи овоз берган эди? Батафсил инфографикамизда танишинг.
Ўзбекистон мустақилликка эришганидан буён республикада жами 6 маротаба президент сайловлари бўлиб ўтган. Ушбу давр мобайнида Ўзбекистонда сайловчилар сони 2 баравар кўпайганини кўриш мумкин.
Хусусан, 1991 йилда илк маротаба ўтказилган президент сайловида сайловчилар сони 9,9 миллион киши бўлган бўлса, 2015 йилда уларнинг сони 18,9 миллионга етган.
2021 йилда охирги марта ўтказилган президент сайловида 16,2 миллион сайловчи иштирок этган.
Ўзбекистон президент сайловларида аҳоли фаоллиги билан батафсил Sputnik инфографикасида танишинг.