https://sputniknews.uz/20230613/otb-ozbekiston-xalqaro-avtomobil-yollari-35920453.html
ОТБ Ўзбекистондаги халқаро автомобиль йўлларини реконструкция қилишга ёрдам беради
ОТБ Ўзбекистондаги халқаро автомобиль йўлларини реконструкция қилишга ёрдам беради
“Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу” автомобил йўлининг 87 км қисмини цемент-бетон қопламаси билан реконструкция қилиш лойиҳаси амалга оширилади.
2023-06-13T11:53+0500
2023-06-13T11:53+0500
2023-06-13T11:53+0500
жамият
ўзбекистон
осиё тараққиёт банки (отб)
автомобил
йўл
бухоро
нукус
хива
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ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Осиё тараққиёт банки (ОТБ) Ўзбекистондаги халқаро автомобиль йўлларини реконструкция қилишга ёрдам беради. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди.ОТБ иштирокида А-380 “Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу” автомобиль йўлининг 228-315 км (87 км) қисмини цемент-бетон қопламаси билан реконструкция қилиш лойиҳаси амалга оширилади.Таъкидланишича, ушбу лойиҳа доирасида 2 тасмали асфалт ва бетон қопламали автомобиль йўли 4 тасмали цемент ва бетон қопламали автомобиль йўлига ўтказилмоқда.Лойиҳа натижасида:Шунингдек, Ўзбекистон ҳудудидан ўтадиган Марказий Осиё минтақавий иқтисодий ҳамкорлик дастури (CAREC) транспорт йўлагига кирган иккинчи халқаро транспорт йўлагининг халқаро транзит ташувчилари учун жозибадорлиги ошишига эришилиши кўзда тутилмоқда.Маълумот учун, мазкур йўл E-40 рақамли Европа ҳамда AN-63 рақамли Осиё автомагистралининг Ўзбекистон ҳудудидан ўтадиган муҳим халқаро йўлагидир.
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ўзбекистон осиё тараққиёт банки халқаро автомобиль йўллари реконструкция
ўзбекистон осиё тараққиёт банки халқаро автомобиль йўллари реконструкция
ОТБ Ўзбекистондаги халқаро автомобиль йўлларини реконструкция қилишга ёрдам беради
“Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу” автомобил йўлининг 87 км қисмини цемент-бетон қопламаси билан реконструкция қилиш лойиҳаси амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Осиё тараққиёт банки (ОТБ) Ўзбекистондаги халқаро автомобиль йўлларини реконструкция қилишга ёрдам беради. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги
хабар берди.
ОТБ иштирокида А-380 “Ғузор – Бухоро – Нукус – Бейнеу” автомобиль йўлининг 228-315 км (87 км) қисмини цемент-бетон қопламаси билан реконструкция қилиш лойиҳаси амалга оширилади.
Таъкидланишича, ушбу лойиҳа доирасида 2 тасмали асфалт ва бетон қопламали автомобиль йўли 4 тасмали цемент ва бетон қопламали автомобиль йўлига ўтказилмоқда.
автомобиль йўлининг ўтказувчанлик қобилияти 3 баробарга ошади;
йўл қопламасининг хизмат қилиш муддати 30 йилга етказилади;
Бухоро-Хива, Бухоро-Нукус йўналишларида туризм оқими 2,5 баробарга ошади.
Шунингдек, Ўзбекистон ҳудудидан ўтадиган Марказий Осиё минтақавий иқтисодий ҳамкорлик дастури (CAREC) транспорт йўлагига кирган иккинчи халқаро транспорт йўлагининг халқаро транзит ташувчилари учун жозибадорлиги ошишига эришилиши кўзда тутилмоқда.
Маълумот учун, мазкур йўл E-40 рақамли Европа ҳамда AN-63 рақамли Осиё автомагистралининг Ўзбекистон ҳудудидан ўтадиган муҳим халқаро йўлагидир.