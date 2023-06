https://oz.sputniknews.uz/20230612/garbni-ulkan-badal-kutmoqda-mutaxassis-bir-qutbli-dunyo-nega-qulayotganini-tushuntirdi-35907999.html

Ғарбни улкан бадал кутмоқда: мутахассис бир қутбли дунё нега қулаётганини тушунтирди

Ғарбни улкан бадал кутмоқда: мутахассис бир қутбли дунё нега қулаётганини тушунтирди

Ахборот ва молия соҳаларини назорат қилиш, ҳарбий ва иқтисодий салоҳият — кўз ўнгимизда Ғарб давлатлари буларинг барчасини йўқотмоқда. 12.06.2023, Sputnik Ўзбекистон

ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Янги ҳақиқатни инкор этувчи Ғарб давлатларини Ғарбдан кейинги кўп қутбли дунё натижали “жуда оғир бадал” кутмоқда, хабар беради The Global Institute for Tomorrow асосчиси Чандран Наир The National Interest нашри мақоласида. РИА Новости хабарига асосан.Муаллиф таъкидлашича, ҳозирда Ғарб давлатларига “оғир бадал солиш учун зарур шарт-шароитлар” шакллантирилмоқда. “Бу сўнгги асрларда Ғарбнинг глобал ҳукмронлигини қўллаб-қувватлаб келган узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган тушунчалар ва тузилмаларга қарши чиқади ҳамда Ғарбнинг глобал иерархияга раҳбарлик қилиш ҳуқуқининг моҳиятини очиб беради”, – маълум қилди Чандран Наир.Унинг фикрича, бу ҳолат Ғарбни ҳокимиятни бўлишиш керак бўлган кўп қутбли келажакка мослашишга мажбурлаётган бешта асосий тенденция билан боғлиқ.Наир таъкидлаганидек, Ғарб давлатлари ўзлари яратган “ҳақиқатни инкор этиш” қобиғида яшамоқда, бироқ улар учун дунё Совуқ уруш тугаганидан кейингидек ҳолатда эмаслигини тушуниш вақти келди. “Ўтмиш ортда қолди, Ғарб эса аввалги сиёсий ва молиявий кучга эга эмас, халқаро легитимлик ҳақида гапирмаса ҳам бўлади <…> Акс ҳолда дунё янада хавфлироқ, Ғарбнинг мартабаси ва таъсири эса янада сустлашиб бораверади, деб хулоса қилади муаллиф.

