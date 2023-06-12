“АвтоВАЗ” икки йиллик экспорт режаларини маълум қилди

“Биз эндигина экспорт дастурларимизни ўзгартиришни бошлаяпмиз. Улар кўп жиҳатдан ҳамкорларимизнинг давлат томонидан тартибга солиш даражасидаги тайёргарликларига боғлиқдир... Ўзбекистон ва Қозоғистонда йиғувчиларимиз мавжуд. Улар ишга туширишга ҳам тайёр. Аммо у ерда техник жиҳатдан тартибга солиш бўйича муайян давлат чораларини кўриш зарур. Агар бу чоралар амалга оширилса, бу кўрсаткич ошиши мумкин. Ҳозирча у 10 мингни ташкил этмоқда. Аммо яқин келажакда уни 50 фоизга ошиши мумкин деб ҳисоблаймиз”, деди у жорий йил экспортини шарҳлар экан.