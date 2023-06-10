https://sputniknews.uz/20230610/taekvondo-ozbekiston-gran-pri-35870544.html
Таэквондо: ўзбекистонлик спортчилар Гран-при мусобақаси ғолиби бўлишди
Таэквондо: ўзбекистонлик спортчилар Гран-при мусобақаси ғолиби бўлишди
Италияда ўтаётган Гран-при мусобақасининг биринчи куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди
2023-06-10T07:11+0500
2023-06-10T07:11+0500
2023-06-10T07:11+0500
спорт
италия
ўзбекистон
таэквондо
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ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Ўзбекистонлик спортчилар Италияда бўлиб ўтаётган таэквондо WТ бўйича Гран-при мусобақасида олтин ва кумуш медалларини қўлга киритишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Гран-при мусобақасининг биринчи куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди. -68 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Улуғбек Рашитов олтин медални қўлга киритди.У финалда венгриялик Левенте Жозсани 2:0 ҳисобида мағлубоятга учратди. Шу тариқа, 8 йиллик танаффусдан сўнг ўзбекистонлик таэквондочилар Гран-при мусобақасида яна олтин медалга сазовор бўлмоқда.Шунингдек, эркаклар ўртасида +80 кг вазн тоифасида жанг қилган Никита Рафалович кумуш медаль соҳибига айланди. У муросасиз кечган финал жангида Буюк Британия вакили Каден Куннингҳемга имкониятни бой бериб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.
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италия таэквондо ўзбекистон терма жамоаси олтин кумуш гран-при мусобақаси
италия таэквондо ўзбекистон терма жамоаси олтин кумуш гран-при мусобақаси
Таэквондо: ўзбекистонлик спортчилар Гран-при мусобақаси ғолиби бўлишди
Италияда ўтаётган Гран-при мусобақасининг биринчи куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Ўзбекистонлик спортчилар Италияда бўлиб ўтаётган таэквондо WТ бўйича Гран-при мусобақасида олтин ва кумуш медалларини қўлга киритишди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Гран-при мусобақасининг биринчи куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди. -68 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган Улуғбек Рашитов олтин медални қўлга киритди.
У финалда венгриялик Левенте Жозсани 2:0 ҳисобида мағлубоятга учратди. Шу тариқа, 8 йиллик танаффусдан сўнг ўзбекистонлик таэквондочилар Гран-при мусобақасида яна олтин медалга сазовор бўлмоқда.
Шунингдек, эркаклар ўртасида +80 кг вазн тоифасида жанг қилган Никита Рафалович кумуш медаль соҳибига айланди. У муросасиз кечган финал жангида Буюк Британия вакили Каден Куннингҳемга имкониятни бой бериб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.