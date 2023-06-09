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https://sputniknews.uz/20230609/mirziyoev-milan-uchrashuv-35832736.html
Мирзиёев Миланга келди — у кимлар билан учрашади?
Мирзиёев Миланга келди — у кимлар билан учрашади?
Шавкат Мирзиёев Италиянинг етакчи компания ва ташкилотлари раҳбарлари билан давра суҳбати ўтказади.
2023-06-09T08:40+0500
2023-06-09T08:40+0500
сиёсат
италия
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Расмий ташриф билан Италияда бўлиб турган Шавкат Мирзиёев Римдан Милан шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. “Мальпенсе” аэропортида олий мартабали меҳмонни Ломбардия вилояти раҳбарияти кутиб олди.Шунингдек, “ITMA 2023” тўқимачилик машинасозлиги бўйича энг йирик халқаро кўргазмага ташриф буюрилиши ҳам режалаштирилган.
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италия ўзбекистон милан шавкат мирзиёев компания учрашув
италия ўзбекистон милан шавкат мирзиёев компания учрашув

Мирзиёев Миланга келди — у кимлар билан учрашади?

08:40 09.06.2023
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Шавкат Мирзиёев Италиянинг етакчи компания ва ташкилотлари раҳбарлари билан давра суҳбати ўтказади.
ТОШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Расмий ташриф билан Италияда бўлиб турган Шавкат Мирзиёев Римдан Милан шаҳрига келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
“Мальпенсе” аэропортида олий мартабали меҳмонни Ломбардия вилояти раҳбарияти кутиб олди.
"Давлат раҳбари ушбу ҳудуд губернатори билан учрашади ҳамда Италиянинг етакчи компания ва ташкилотлари раҳбарлари билан давра суҳбати ўтказади", дейилади хабарда.
Шунингдек, “ITMA 2023” тўқимачилик машинасозлиги бўйича энг йирик халқаро кўргазмага ташриф буюрилиши ҳам режалаштирилган.
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Мальпенсе” аэропорти.

“Мальпенсе” аэропорти. - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Мальпенсе” аэропорти.

© Пресс-служба президента Узбекистана

“Мальпенсе” аэропорти.

“Мальпенсе” аэропорти. - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Мальпенсе” аэропорти.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев. - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев. - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев.

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