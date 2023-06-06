https://oz.sputniknews.uz/20230606/toshkentda-pushkin-haykali-poyiga-gullar-qoyildi--video-35739498.html
Тошкентда Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Тошкентда Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Тадбир Рус тили куни ва буюк рус шоири Александр Сергеевич Пушкин таваллудининг 224 йиллигини нишонлашга бағишланган.
2023-06-06T14:01+0500
2023-06-06T14:01+0500
2023-06-06T14:01+0500
жамият
маданият
тошкент
пушкин
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ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентда Пушкин майдонидаги атоқли рус шоири ҳайкали пойига гуллар қўйилди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Тадбир Рус тили куни ва буюк рус шоири Александр Сергеевич Пушкин таваллудининг 224 йиллигини нишонлашга бағишланган.Шеърий маросимда Маданият ва туризм вазирлиги ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий давлатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Россия маданият маркази, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ва бошқа ташкилотлар вакиллари иштирок этди.
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александр сергеевич пушкин тошкент ҳайкал
александр сергеевич пушкин тошкент ҳайкал
Тошкентда Пушкин ҳайкали пойига гуллар қўйилди – видео
Улуғ рус шоири Александр Пушкин таваллудининг 224 йиллиги муносабати билан Тошкентда тадбир ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Тошкентда Пушкин майдонидаги атоқли рус шоири ҳайкали пойига гуллар қўйилди, деб хабар бермоқда Sputnik
мухбири.
Тадбир Рус тили куни ва буюк рус шоири Александр Сергеевич Пушкин таваллудининг 224 йиллигини нишонлашга бағишланган.
Шеърий маросимда Маданият ва туризм вазирлиги ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий давлатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси, Россия маданият маркази, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ва бошқа ташкилотлар вакиллари иштирок этди.