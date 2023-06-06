https://sputniknews.uz/20230606/olimlar-yongin-ochirish-taklif-35722080.html
Олимлар ёнғинни ўчиришнинг янги усулини таклиф қилишди
Олимлар ёнғинни ўчиришнинг янги усулини таклиф қилишди
Россиялик олимлар ёнғинни ўчиришнинг янги усулни 200 дан ортиқ тажрибада исботлашди.
2023-06-06T08:33+0500
2023-06-06T08:33+0500
2023-06-06T08:33+0500
дунёда
россия
олимлар
ёнғин
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ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Томск политехника университети олимлари ёнғинни ўчириш ва ёнғинларни локализация қилиш учун газгидратлар ёки сунъий ёнувчи муздан фойдаланишни таклиф қилишди. Бу ҳақда РИА Новостига Россия Фан ва олий таълим вазирлиги маълум қилди.Тадқиқотчиларнинг фикрича, самарадорлик 200 дан ортиқ тажрибада исботланган. Гидратларнинг диссоциацияси ва ёнишини башорат қилиш учун ишлаб чиқилган эстродиол модел ноёбдир ва унинг ўхшаши йўқ.Университет мутахассисларининг фикрига кўра, ёнғин ўчириш тизимининг асосий вазифаси ҳароратни пасайтириш, кислородни ёниш зонасидан сиқиб чиқариш ва ёниш маҳсулотларининг киришига йўл қўймасликдир. Бунинг учун муз, сув ва инерт газ ишлатилади.Бунинг учун улар энг кўп учрайдиган тўртта ҳолатдаги ёниш шартларини такрорлашди: ёнғинга эҳтиётсизлик билан муносабатда бўлиш, иситиш мосламаларини, электр тизимлари ва маҳаллий ёнғин манбаларини ишлатиш қоидаларини бузиш.Келажакда тадқиқотчилар бир нечта қурилмаларни ишлаб чиқишни режалаштиришмоқда.Газгидратлар - бу сув ва газдан маълум термобарик шароитларда ҳосил бўлган кристалли бирикмалар.
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томск политехника университети россия ёнғин тажриба олимлар
томск политехника университети россия ёнғин тажриба олимлар
Олимлар ёнғинни ўчиришнинг янги усулини таклиф қилишди
Россиялик олимлар ёнғинни ўчиришнинг янги усулни 200 дан ортиқ тажрибада исботлашди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Томск политехника университети олимлари ёнғинни ўчириш ва ёнғинларни локализация қилиш учун газгидратлар ёки сунъий ёнувчи муздан фойдаланишни таклиф қилишди. Бу ҳақда РИА Новостига
Россия Фан ва олий таълим вазирлиги маълум қилди.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, самарадорлик 200 дан ортиқ тажрибада исботланган. Гидратларнинг диссоциацияси ва ёнишини башорат қилиш учун ишлаб чиқилган эстродиол модел ноёбдир ва унинг ўхшаши йўқ.
Университет мутахассисларининг фикрига кўра, ёнғин ўчириш тизимининг асосий вазифаси ҳароратни пасайтириш, кислородни ёниш зонасидан сиқиб чиқариш ва ёниш маҳсулотларининг киришига йўл қўймасликдир. Бунинг учун муз, сув ва инерт газ ишлатилади.
Бунинг учун улар энг кўп учрайдиган тўртта ҳолатдаги ёниш шартларини такрорлашди: ёнғинга эҳтиётсизлик билан муносабатда бўлиш, иситиш мосламаларини, электр тизимлари ва маҳаллий ёнғин манбаларини ишлатиш қоидаларини бузиш.
Келажакда тадқиқотчилар бир нечта қурилмаларни ишлаб чиқишни режалаштиришмоқда.
“Газгидратлардан ёнғинларни ўчиришда ҳалигача фойдаланилмаётганининг асосий сабаби уларнинг самарали ёниш шароитлари тўғрисида маълумотларнинг йўқлиги, гидратни ёниш зонасига ташиш, сақлаш ва етказиб бериш технологияларининг йўқлигидир”, дейди мутахассис.
Газгидратлар - бу сув ва газдан маълум термобарик шароитларда ҳосил бўлган кристалли бирикмалар.