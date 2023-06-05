https://oz.sputniknews.uz/20230605/uzairways-toshkent-grozniy-parvozlar-35686772.html
“UzAirways” Тошкентдан Грознийга мунтазам парвозларни йўлга қўяди
“UzAirways” Тошкентдан Грознийга мунтазам парвозларни йўлга қўяди
Чеченистон пойтахтига мунтазам парвозлар 6 июндан бошланади.Авиақатновлар ҳафтасига икки марта, душанба/сешанба ва пайшанба/жума кунлари (ортга қайтувчи ресйлар кейинги кунга ўтади) амалга оширилади.
2023-06-05T12:58+0500
2023-06-05T12:58+0500
2023-06-05T13:04+0500
жамият
тошкент
авиапарвозлар
чеченистон
uzbekistan airways
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ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. “Uzbekistan Airways” авиакомпанияси Тошкентдан Грозний шаҳрига мунтазам парвозларни йўлга қўяди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Чеченистон пойтахтига мунтазам парвозлар 6 июндан бошланади.Авиақатновлар ҳафтасига икки марта, душанба/сешанба ва пайшанба/жума кунлари (ортга қайтувчи ресйлар кейинги кунга ўтади) амалга оширилади.
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тошкент грозний авиапарвоз
тошкент грозний авиапарвоз
“UzAirways” Тошкентдан Грознийга мунтазам парвозларни йўлга қўяди
12:58 05.06.2023 (янгиланди: 13:04 05.06.2023)
Чеченистон пойтахтига мунтазам парвозлар ҳафтасига икки марта амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. “
Uzbekistan Airways” авиакомпанияси Тошкентдан Грозний шаҳрига мунтазам парвозларни йўлга қўяди. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Чеченистон пойтахтига мунтазам парвозлар 6 июндан бошланади.
Авиақатновлар ҳафтасига икки марта, душанба/сешанба ва пайшанба/жума кунлари (ортга қайтувчи ресйлар кейинги кунга ўтади) амалга оширилади.