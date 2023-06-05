https://sputniknews.uz/20230605/ozbekiston-unwto-35676406.html
Ўзбекистон UNWТО Бош Ассамблеяси президенти этиб сайланди
Ўзбекистон UNWТО Бош Ассамблеяси президенти этиб сайланди
Ўзбекистонга UNWТО Бош Ассамблеясининг 25-юбилей сессиясида мезбон сифатида раислик қилиш ваколати берилди.
2023-06-05T08:48+0500
2023-06-05T08:48+0500
2023-06-05T08:48+0500
туризм
ўзбекистон
болгария
жаҳон туризм ташкилоти (unwto)
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ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Маданият ва туризм вазирининг биринчи ўринбосари Улуғбек Аъзамов бошчилигида Болгариянинг София шаҳрида ўтказилаётган Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWТО) Европа комиссиясининг 68-йиғилишида иштирок этмоқда. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.Тадбирда ташкилотнинг қатор ваколатли органлари учун сайловлар ўтказилмоқда. Сайловлар якунига кўра Ўзбекистон 3 та номинацияда ғолиб деб топилди.Шунингдек, Ўзбекистон кейинги 2023-2027 йиллар муддатига UNWТО Ижроя кенгашининг Ваколатлар бўйича қўмитаси аъзолигига қабул қилинди. Бу UNWТО Ижроя кенгаши томонидан қабул қилинадиган муҳим қарорлар ва ҳужжатлар, уларда аъзо давлатлар иштироки ҳаққонийлиги ва тамойилларга мослигини назорат қилиш ваколати Ўзбекистонга топширилганлигини билдиради.Бундан ташқари, Ўзбекистон 2023-2027 йиллар давомида UNWТО Афилланган аъзолар қўмитасига сайланди. Шунингдек, тадбир иштирокчилари эътиборига “Самарқанд – Янги Ўзбекистон туризм дарвозаси” тақдимоти ҳавола этилди.2023 йилнинг 16-20 октябрь кунлари Самарқанд шаҳрида UNWТО Бош Ассамблеясининг 25-юбилей сессияси бўлиб ўтади.
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Ўзбекистон UNWТО Бош Ассамблеяси президенти этиб сайланди
Ўзбекистонга UNWТО Бош Ассамблеясининг 25-юбилей сессиясида мезбон сифатида раислик қилиш ваколати берилди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Маданият ва туризм вазирининг биринчи ўринбосари Улуғбек Аъзамов бошчилигида Болгариянинг София шаҳрида ўтказилаётган Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWТО) Европа комиссиясининг 68-йиғилишида иштирок этмоқда. Бу ҳақда “Дунё” АА хабар берди.
Тадбирда ташкилотнинг қатор ваколатли органлари учун сайловлар ўтказилмоқда. Сайловлар якунига кўра Ўзбекистон 3 та номинацияда ғолиб деб топилди.
Ўзбекистонга UNWТО Бош Ассамблеясининг 25-юбилей сессиясида мезбон сифатида раислик қилиш ваколати берилди.
Шунингдек, Ўзбекистон кейинги 2023-2027 йиллар муддатига UNWТО Ижроя кенгашининг Ваколатлар бўйича қўмитаси аъзолигига қабул қилинди. Бу UNWТО Ижроя кенгаши томонидан қабул қилинадиган муҳим қарорлар ва ҳужжатлар, уларда аъзо давлатлар иштироки ҳаққонийлиги ва тамойилларга мослигини назорат қилиш ваколати Ўзбекистонга топширилганлигини билдиради.
Бундан ташқари, Ўзбекистон 2023-2027 йиллар давомида UNWТО Афилланган аъзолар қўмитасига сайланди. Шунингдек, тадбир иштирокчилари эътиборига “Самарқанд – Янги Ўзбекистон туризм дарвозаси” тақдимоти ҳавола этилди.
2023 йилнинг 16-20 октябрь кунлари Самарқанд шаҳрида UNWТО Бош Ассамблеясининг 25-юбилей сессияси бўлиб ўтади.