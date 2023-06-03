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Ўзбекистонда қадимги одам қабрлари топилди — фото
Ўзбекистонда қадимги одам қабрлари топилди — фото
“Жарқўтон” ёдгорлигида топилган одам қабрларида тақинчоқ ва сопол идишлар ҳам аниқланган.
2023-06-03T12:17+0500
2023-06-03T12:17+0500
маданият
ўзбекистон
сурхондарё
тарихий ёдгорлик
тадқиқот
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ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ўзбекистоннинг Сурхондарё вилоятида тўрт минг йиллик одам қабрлари топилди, дея хабар берди Маданий мерос агентлиги.Қайд этилишича, “Жарқўтон” ёдгорлигида хорижлик мутахассислар билан археологик қазишма ва ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.Ёдгорликда топилган одам қабрларида тақинчоқ ва сопол идишлар ҳам аниқланган.Ҳозирга қадар ёдгорликнинг ҳукмдор саройи, Ўрта Осиёнинг илк ибодатхонаси ва мингдан ортиқ қабрлар очиб ўрганилган.“Жарқўтон” ёдгорлиги 4000 йиллик тарихга эга, Ўзбекистонда ягона бўлган энг қадимги шаҳар ҳамда Ўрта Осиёдаги дастлабки сивилизация бешиги ҳисобланади.
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ўзбекистон сурхондарё “жарқўтон” ёдгорлиги қабрлар
ўзбекистон сурхондарё “жарқўтон” ёдгорлиги қабрлар

Ўзбекистонда қадимги одам қабрлари топилди — фото

12:17 03.06.2023
© Агентство культурного наследия Республики УзбекистанВ Узбекистане обнаружили древнее кладбище
В Узбекистане обнаружили древнее кладбище - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2023
© Агентство культурного наследия Республики Узбекистан
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“Жарқўтон” ёдгорлигида топилган одам қабрларида тақинчоқ ва сопол идишлар ҳам аниқланган.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ўзбекистоннинг Сурхондарё вилоятида тўрт минг йиллик одам қабрлари топилди, дея хабар берди Маданий мерос агентлиги.
Қайд этилишича, “Жарқўтон” ёдгорлигида хорижлик мутахассислар билан археологик қазишма ва ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.
© Агентство культурного наследия Республики УзбекистанВ Узбекистане обнаружили древнее кладбище
В Узбекистане обнаружили древнее кладбище - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2023
В Узбекистане обнаружили древнее кладбище
© Агентство культурного наследия Республики Узбекистан
Ёдгорликда топилган одам қабрларида тақинчоқ ва сопол идишлар ҳам аниқланган.
Ҳозирга қадар ёдгорликнинг ҳукмдор саройи, Ўрта Осиёнинг илк ибодатхонаси ва мингдан ортиқ қабрлар очиб ўрганилган.
© Агентство культурного наследия Республики УзбекистанВ Узбекистане обнаружили древнее кладбище
В Узбекистане обнаружили древнее кладбище - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2023
В Узбекистане обнаружили древнее кладбище
© Агентство культурного наследия Республики Узбекистан
“Жарқўтон” ёдгорлиги 4000 йиллик тарихга эга, Ўзбекистонда ягона бўлган энг қадимги шаҳар ҳамда Ўрта Осиёдаги дастлабки сивилизация бешиги ҳисобланади.
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